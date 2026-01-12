La familia Salinas del barrio SMATA, en Capital, atraviesa un momento difícil luego de haber sufrido un incendio que provocó importantes pérdidas materiales en su vivienda. El siniestro afectó gran parte del hogar, dejando a sus integrantes con la necesidad urgente de recomponer lo básico para continuar con su vida cotidiana.

Ante esta situación, amigos y vecinos impulsaron una campaña solidaria con el objetivo de brindar ayuda y acompañamiento en este momento tan complejo. “Una familia amiga perdió muchas cosas de su hogar a causa de un incendio y hoy necesita de nuestra ayuda”, expresaron desde la organización de la iniciativa.

Publicidad

Desde la campaña remarcaron que todo aporte, por mínimo que sea, suma y resulta de gran ayuda para la familia afectada. Además, para quienes no puedan colaborar económicamente, se solicita difundir la información para que la iniciativa llegue a más personas.

El siniestro ocurrió el pasado 6 de enero, en una casa ubicada sobre calle Dominguito, donde el fuego se habría iniciado en un automóvil que se encontraba en el interior del domicilio y se extendió rápidamente hacia otros sectores.

Publicidad

Al lugar acudieron dotaciones de bomberos que trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo, logrando evitar que las llamas se propagaran a las viviendas linderas. Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, la situación pudo ser contenida sin que se registraran heridos ni víctimas fatales. Sin embargo, el incendio dejó importantes daños materiales.

Quienes deseen colaborar con la familia afectada pueden hacerlo mediante una transferencia bancaria. Los datos habilitados para recibir donaciones son los siguientes: Alias: Salinas.2026.mp - CBU: 0000003100051075676166 - Titular: Fernanda Mariana Solimano