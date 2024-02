Este lunes en horas del mediodía, una sanjuanina se encontró con un perrito en un grave estado, luchando por vivir en el costado de la Ruta 40, camino al sur. No dudó y decidió recogerlo, en el grave estado en el que se encontraba y lo llevó a una veterinaria. El panorama no es muy alentador, pero “el flaco”, como lo menciona la sanjuanina, continúa luchando. Es por eso que pide de la solidaridad de las personas que puedan colaborar con el monto de dinero que sea para costear tanto el precio de la internación, como así también de medicamentos y tratamiento.

El perro en cuestión es de raza Pitbull y es un macho cachorro. Se encuentra con un avanzado grado de desnutrición, como así también se puede ver que tiene un ojo muy afectado y con presencia de gusanos. En primera instancia, lo que le dijeron a Paula Sirvente, quien lo rescató de la ruta y subió las historias en su red social de Instagram, es que “el flaco” padece la enfermedad de las garrapatas. Su nombre real es Ehrlichiosis Canina y se transmite a través de garrapatas que contengan esta bacteria en su interior. Debido a esta enfermedad es que el cachorro se encuentra con un grave cuadro de anemia.

Luego de unas horas, la sanjuanina que iba actualizando el estado del pitbull en su Instagram, publicó que el perrito había tomado agua y comido, lo cual le dijeron que es un buen pronóstico para que no permanezca internado tanto tiempo. Aunque, le informaron que debe seguir si o si con el tratamiento recetado. Ella en un primer momento había publicado “Le tengo fe a este flaco. Apenas me acerqué para cargarlo, no tenía fuerzas para nada pero sí para moverme su colita feliz. A quien me conoce sabe que voy a hacer todo porque salga adelante. Mil gracias a todos los que están colaborando para que sea posible”, comentó. Agregó que “Su progreso lo voy a ir subiendo por acá, y los gastos de todo también! El flaco se lo agradece”, finalizó.

Quienes quieran y puedan colaborar, pueden comunicarse a través de mensajes con @Pau_sirvente en Instagram, o bien, enviar la colaboración directamente al alias disponible de Mercado Pago que es pausirvente.mp y ella a través de la misma red social de Instagram irá publicando sobre las novedades del cachorro.