Productores, dirigentes de juntas de riego y representantes del sector hídrico presentaron una nota formal ante el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan solicitando informes detallados sobre la ejecución del presupuesto de la Dirección de Hidráulica durante los años 2024 y 2025. La presentación también fue remitida a la Cámara de Diputados provincial, con el objetivo de que el Poder Legislativo analice el manejo de los recursos destinados al sistema de riego.

El planteo surge luego de que los firmantes revisaran datos oficiales de ejecución presupuestaria que, según sostienen, reflejarían una baja utilización de partidas destinadas a obras y a la gestión del agua. De acuerdo con ese análisis, en algunos programas vinculados al funcionamiento del sistema hídrico la ejecución estaría por debajo del 30%, una situación que generó preocupación entre productores y dirigentes vinculados al manejo del recurso.

En las notas, los representantes del sector advierten que una baja ejecución presupuestaria podría traducirse en demoras o recortes en tareas consideradas clave para el funcionamiento del sistema de riego de la provincia. Entre ellas mencionan el mantenimiento de canales, la limpieza de la red hídrica, el control del uso del recurso y la ejecución de obras de infraestructura vinculadas a la distribución del agua.

El reclamo no solo quedó en el ámbito administrativo. Además de la presentación ante el ministerio que conduce el área de Infraestructura, los productores decidieron elevar el planteo a la Cámara de Diputados de San Juan para solicitar la intervención de distintas comisiones legislativas. En el documento piden que se analice la ejecución presupuestaria del organismo y que se requieran informes al Poder Ejecutivo sobre el destino de las partidas asignadas.

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En ese sentido, mencionan específicamente la participación de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Agricultura y Ganadería y Control y Seguimiento Legislativo, con el objetivo de que se evalúe el uso de los recursos públicos destinados al funcionamiento del sistema hídrico provincial.

El planteo se produce en un contexto especialmente sensible para San Juan. La provincia atraviesa desde hace más de una década una crisis hídrica marcada por la disminución de los caudales en los ríos cordilleranos y por la necesidad de optimizar el uso del recurso disponible. En ese escenario, el sistema de riego —administrado por la Dirección de Hidráulica— cumple un rol central para la producción agrícola, una de las actividades económicas más relevantes del territorio sanjuanino.

Por ese motivo, los productores sostienen que la inversión en infraestructura hídrica, mantenimiento de canales y control del agua resulta estratégica para garantizar la continuidad de la actividad productiva, sostener el empleo rural y preservar el desarrollo de las economías regionales.

En la presentación también se solicita información detallada sobre las partidas presupuestarias asignadas al organismo, las obras que se ejecutaron durante el período analizado, eventuales reasignaciones de fondos y el estado de distintos programas vinculados al manejo del recurso hídrico.

Los firmantes señalaron además que el objetivo del planteo es contar con mayor claridad sobre la administración de los recursos destinados al sistema de riego. En ese marco, indicaron que esperan respuestas por parte de las autoridades provinciales y no descartaron que, en caso de no obtener información suficiente, puedan recurrir a organismos de control o impulsar nuevas acciones administrativas para exigir mayor transparencia en la gestión del agua.

De esta manera, el reclamo del sector productivo vuelve a poner en agenda el funcionamiento de la Dirección de Hidráulica y el manejo de los fondos destinados a una de las áreas más sensibles para la economía y el desarrollo de San Juan.

Nota a la Legislatura by Diario Huarpe

Nota a Hidráulica by Diario Huarpe

Nota al Ministerio de Infraestructura by Diario Huarpe