¡Por el título! Este sábado regresa una de las máximas leyendas de UFC

El sábado por la noche, en el UFC 285, una de las más reconocidas leyendas volverá a pelear. Jon Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) ingresará una vez más al octágono, luego de más de tres años. En frente estará Ciryl Gane (11-1 MMA, 8-1 UFC). Uno de los dos se quedará con la corona del Peso Pesado, después de la polémica salida de Francis Ngannou de la compañía. En el T-Mobile Arena, se sacarán chispas. En la previa, en el día de medios, el norteamericano no se guardó nada.

Al comienzo, Jones expuso: "Creo que sé las respuestas a estas preguntas. Me siento genial. Siento que me muevo muy bien. Tengo un gran orgullo en mi resistencia. Me siento genial. Me siento como una versión más fuerte de mí mismo. No soy súper delgado, no tengo un paquete de seis como solía tener. Me tomó un tiempo acostumbrarme a eso en el pasado. Juzgaría mi nivel de condición física por cómo me veo en el espejo. Soy un Peso Pesado ahora. No se trata de cómo te ves. Se trata de cómo te desempeñas".

"Si salgo y me paro frente a él y lo dejo entrar en ritmo, estoy seguro de que tendrá malas intenciones. No seré arrullado por él y diré, 'Oh, estoy feliz de estar aquí. Es solo un deporte. La vida continúa si gano o pierdo. Creo que lucho por algo un poco diferente. Hay un perro dentro de mí. Durante la 'Cuenta regresiva', su entrenador dijo: 'Para la pelea de Tai Tuivasa, nos enfocamos en sacar al perro de Ciryl'. No siento que eso sea algo que tu entrenador deba enseñarte sobre ser un perro", dictó Jon.

Gran confianza de Jon Jones

Luego, el estadounidense expresó: "Sé que al final del día, tengo un perro en mí. Tengo un león en mí. Tengo un guerrero vicioso dentro de mí. Es quien soy. Perder no es una opción porque para mí no es solo un evento deportivo. Esta es mi vida. Esta es mi imagen. Este es mi legado. Este soy yo. Mis razones por las cuales son realmente grandes. No sé si su energía coincide con la mía cuando se trata de la seriedad de cómo tomo esta pelea y este juego".

"No puedo predecir el futuro. Hablo con mucha confianza. tengo mucha fe tengo mucha fe Pero no puedo predecir el futuro. Esta pelea podría ser una guerra absoluta, o podría ser como, 'Vaya, acaba de vencer a Gane'. No sé cómo se verá. Creo que me basaré en cómo me desempeño, cómo me siento. Lo tomo una pelea a la vez y mi objetivo personal es hacer que esto parezca fácil y pelear al menos dos veces este año, y luego seguiremos desde allí", cerró Jon Jones.