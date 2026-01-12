Por qué Timothée Chalamet es el candidato favorito a ganar el Oscar

En una noche consagratoria para su carrera, Timothée Chalamet se adjudicó el Globo de Oro 2026 como Mejor interpretación masculina en película musical o comedia por su trabajo en Marty Supreme.

El actor de 30 años logró imponerse en una categoría que compartía con figuras como Leonardo DiCaprio, George Clooney, Ethan Hawke, Lee Byung-hun y Jesse Plemons.

La película, producida por el estudio A24, narra la historia de un joven neoyorquino que busca la fama en el mundo del tenis de mesa y alcanzó una recaudación de USD 27 millones, bajo la dirección de Josh Safdie, quien regresó al largometraje tras seis años y dirigió en solitario por primera vez desde 2008.

Durante su discurso de agradecimiento, Chalamet elogió a sus compañeros de terna: “Este grupo de nominados es increíble. Los admiro a todos”. Además de agradecer a Safdie, a sus padres y al elenco —integrado por Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary y Tyler, the Creator—, el artista incluyó una broma dirigida al empresario Kevin O’Leary. Chalamet, quien calificó al proyecto como una apuesta diferente frente a las grandes franquicias, declaró con entusiasmo: “Es una película sobre la búsqueda de un sueño. Estoy dejando todo en la cancha”.

La dedicación del actor en el rodaje fue tal que Safdie reveló que su protagonista “llegó a hacer hasta 26 tomas en una sola escena”, motivo por el cual fue apodado “Timmy Supreme”.

La promoción del filme incluyó eventos poco convencionales como un torneo clandestino y una presentación en el Sphere de Las Vegas. En el ámbito personal, Chalamet estuvo acompañado por su pareja Kylie Jenner, quien lució un vestido dorado de Ashi Studio y, tras el anuncio del premio, expresó: “Estoy tan feliz”.