Preparan la leche en el medio del aula, mientras los niños están en clases

La Escuela de Nivel Inicial (ENI) fue creada en el año 2016. En ese momento, por la necesidad y la urgencia, se habilitó en un sector del edificio de la escuela Segundino Navarro; con la promesa y proyección de ampliación y/o traslado a otro terreno. Pero, a tres años y medio de aquello, ni una, ni otra opción se concretó; y la comunidad educativa (como era de esperar), estalló.

Las madres y padres cuentan que además, la escuelita no tiene un espacio para que funcione la dirección; por lo tanto los directivos trabaja y atiende a los padres en una galería abierta (foto).

Que el personal docente, administrativo y de maestranza, comparten baño con los alumnos del primario y secundario de la escuela Navarro.

Y que de los dos baños destinados para los niños, uno no tiene agua; lo que significa que, a la hora de tirar la cadena, hay que llevar el agua en balde.

Ante semejante cuadro, DIARIO HUARPE se puso en contacto con la directora del establecimiento educativo, Isabel Aguado; quien aseguró que los dichos y reclamos de los padres son reales sin un atisbo de exageración. Incluso contó que hace un tiempo se empezó a construir con una cooperativa de Argentina Trabaja una nueva sala (foto) pero la construcción se paralizó a la altura de techo.

“Lamentablemente, ésa es la realidad”, comenzó diciendo Aguado. “Yo me hice cargo de la dirección en el mes de diciembre y ya el reclamo de la comunidad venía desde hace tiempo. Así que empecé con las presentaciones de notas y expedientes en el ministerio, e incluso me he reunido con el intendente, pero todavía no hay novedades”.