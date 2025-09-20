San Juan se prepara para un acontecimiento académico inédito: el próximo martes 23 de septiembre se llevarán a cabo las Primeras Jornadas de Litigación Oral y Comunicación Efectiva, una propuesta que reunirá a referentes del derecho y la oratoria para capacitar y actualizar a profesionales del sector.

La actividad, organizada por la Universidad Católica de Cuyo y el Instituto del Novel Abogado del Foro de Abogados de San Juan, se desarrollará en el Auditorio Emar Acosta de la Legislatura Provincial. Será en modalidad presencial y concentrada en una única jornada, lo que la convierte en una oportunidad especial para adquirir herramientas clave en la práctica jurídica contemporánea.

Expositores de primer nivel

Dr. Pablo de Rosas, Profesor de Derecho Privado en la Universidad Champagnat de Mendoza.

Dra. Patricia Bermejo, Presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal.

Dr. Gustavo Calvinho, Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Procesal.

Dr. Daniel Olivares Yapur, Ministro de la Corte de Justicia de San Juan.

Dr. Ariel Ocampo, Magíster en Comunicación, abogado y director de la Diplomatura en Oratoria y Litigación Oral.

Temáticas y objetivos

El programa abarcará ejes como estrategia procesal, comunicación efectiva, desafíos de la justicia provincial, impacto de la oralidad civil, además del rol de la oratoria y la persuasión en el ámbito judicial.

Estas temáticas buscan fortalecer la preparación de abogados, magistrados, fiscales y estudiantes, fomentando el diálogo entre el conocimiento jurídico y las herramientas modernas de comunicación.

Las jornadas cuentan con el respaldo del Gobierno de San Juan, la Corte de Justicia y la Fiscalía de Estado, lo que subraya el valor institucional de esta iniciativa que marca un antes y un después en la capacitación profesional en la provincia.

Con esta propuesta, San Juan se posiciona como punto de encuentro para el debate y el aprendizaje en torno a la litigación oral, promoviendo el perfeccionamiento de quienes intervienen en el sistema judicial y reforzando la importancia de la comunicación efectiva en los procesos legales.