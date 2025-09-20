Provinciales > En la Sala Emar Acosta
Primeras Jornadas de Litigación Oral y Comunicación Efectiva
POR REDACCIÓN
San Juan se prepara para un acontecimiento académico inédito: el próximo martes 23 de septiembre se llevarán a cabo las Primeras Jornadas de Litigación Oral y Comunicación Efectiva, una propuesta que reunirá a referentes del derecho y la oratoria para capacitar y actualizar a profesionales del sector.
La actividad, organizada por la Universidad Católica de Cuyo y el Instituto del Novel Abogado del Foro de Abogados de San Juan, se desarrollará en el Auditorio Emar Acosta de la Legislatura Provincial. Será en modalidad presencial y concentrada en una única jornada, lo que la convierte en una oportunidad especial para adquirir herramientas clave en la práctica jurídica contemporánea.
Expositores de primer nivel
- Dr. Pablo de Rosas, Profesor de Derecho Privado en la Universidad Champagnat de Mendoza.
- Dra. Patricia Bermejo, Presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Procesal.
- Dr. Gustavo Calvinho, Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Procesal.
- Dr. Daniel Olivares Yapur, Ministro de la Corte de Justicia de San Juan.
- Dr. Ariel Ocampo, Magíster en Comunicación, abogado y director de la Diplomatura en Oratoria y Litigación Oral.
Temáticas y objetivos
El programa abarcará ejes como estrategia procesal, comunicación efectiva, desafíos de la justicia provincial, impacto de la oralidad civil, además del rol de la oratoria y la persuasión en el ámbito judicial.
Estas temáticas buscan fortalecer la preparación de abogados, magistrados, fiscales y estudiantes, fomentando el diálogo entre el conocimiento jurídico y las herramientas modernas de comunicación.
Las jornadas cuentan con el respaldo del Gobierno de San Juan, la Corte de Justicia y la Fiscalía de Estado, lo que subraya el valor institucional de esta iniciativa que marca un antes y un después en la capacitación profesional en la provincia.
Con esta propuesta, San Juan se posiciona como punto de encuentro para el debate y el aprendizaje en torno a la litigación oral, promoviendo el perfeccionamiento de quienes intervienen en el sistema judicial y reforzando la importancia de la comunicación efectiva en los procesos legales.