Franco Colapinto mostró una mejora significativa en su rendimiento con Alpine durante la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, disputada en el circuito callejero de Bakú.

El piloto argentino, quien el año pasado logró su mejor resultado en la categoría al finalizar octavo con Williams en esta misma pista, logró ubicarse en la 15ª posición en esta sesión de entrenamientos.

Los monoplazas del equipo Alpine salieron a pista casi 20 minutos después del inicio de la sesión, calzando neumáticos duros. En su primera tanda, Colapinto completó cinco vueltas y registró un tiempo de 1'45"279, ubicándose 17º, muy cerca de su compañero Pierre Gasly, quien se posicionó 15º.

Posteriormente, el piloto mejoró su marca a 1'44"352, escalando hasta el puesto 15, a casi dos segundos del mejor tiempo de la sesión. Tras esta mejora, regresó a boxes para preparar la fase final de la práctica.

Con condiciones de viento y la amenaza de lluvia, Colapinto volvió a salir a pista con neumáticos blandos y mantuvo la 15ª posición con un tiempo inicial de 1'43"212, que luego rebajó a 1'42"789. Sin embargo, finalizó la sesión 15º, quedando más de medio segundo por delante de Gasly, quien terminó 19º luego de recibir una advertencia por no respetar una bandera amarilla.

El mejor registro de la FP3 correspondió a Lando Norris con McLaren, seguido por Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari) y Arthur Leclerc (Mercedes), completando el top 5.

Durante la jornada del viernes, Colapinto había ocupado la 19ª posición en la primera sesión de entrenamientos libres y la 20ª en la segunda, evidenciando una mejora constante en su desempeño.

La clasificación para el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1 está programada para comenzar a las 9 horas, mientras que la carrera se disputará el domingo desde las 8, con transmisión en vivo por Fox Sports y Disney Plus.