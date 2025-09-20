San Juan se prepara para vivir la edición más ambiciosa de la Expo Innova Cuyo, la feria de tecnología e innovación agroindustrial más importante de la región. Del 1 al 3 de octubre, el predio ubicado en Ruta 40 y calle 18, Pocito, abrirá sus puertas para recibir a productores, industriales, profesionales y familias interesadas en conocer las últimas tendencias del sector.

En su cuarta edición, Expo Innova reunirá a más de 100 empresas que exhibirán avances en maquinaria agrícola, sistemas de riego, energía solar, seguros y servicios financieros, consolidando un espacio de referencia para los agronegocios y la modernización productiva.

“Será la edición más grande hasta el momento, con una oferta diversa que refleja el crecimiento del sector agroindustrial en Cuyo”, destacó Agustín Recabarren, director de Innova Cuyo, organizador del evento junto con el apoyo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el EPSE.

El programa incluye dinámicas de maquinaria, ensayos en campo, charlas técnicas y networking, con el objetivo de impulsar la adopción de herramientas innovadoras y mejorar la competitividad del agro. Entre las actividades se destaca el taller “Innovación en manejo hídrico para la agricultura en Mendoza y San Juan”, organizado por Kilimo con financiamiento del BID, que se realizará el viernes 3 en el auditorio del predio.

La muestra también contará con la participación de escuelas agrotécnicas, que presentarán proyectos científicos con impacto en el desarrollo futuro del sector. “Este evento muestra que cuando lo público y lo privado trabajan juntos, los resultados son excelentes”, señaló Miguel Moreno, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, quien valoró la presencia de áreas de ciencia y tecnología en el encuentro.

Por su parte, el director de EPSE, Adrián Trettel, subrayó que la energía es clave para el progreso de la producción: “Estamos comprometidos con acercar proyectos de innovación energética que mejoren la calidad de vida y optimicen procesos, tanto en el campo como en otras actividades”.

Entrada libre y gratuita

Expo Innova Cuyo 2025 invita a toda la comunidad a sumarse a esta experiencia inmersiva, donde además de recorrer los stands, será posible participar en conferencias, talleres y demostraciones en vivo. Con entrada libre y gratuita, la feria consolida a San Juan como polo de innovación y crecimiento agroindustrial, proyectando el futuro de la producción regional.