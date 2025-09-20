El argentino Franco Colapinto protagonizó un momento desafortunado durante la clasificación de este sábado por el Gran Premio de Azerbaiyán, al perder el control de su A525 en el cierre de la Q1 y terminar fuera de la lucha por los primeros lugares.

Colapinto, de 22 años, venía de marcar un sólido registro en su segundo intento, que lo había dejado bien posicionado y por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en la pelea por ingresar a la Q2. Sin embargo, cuando los cronómetros marcaban los últimos segundos de la tanda, el joven piloto encaró su última vuelta con neumáticos medios, pero su auto se desestabilizó en una de las curvas.

El golpe con el costado izquierdo del monoplaza puso fin a su sesión y lo relegó al 16° lugar, con un tiempo de 1:42.779. En el mismo sector del circuito, Gasly había protagonizado unos instantes antes una salida de pista que provocó bandera amarilla, complicando aún más el escenario para Colapinto.

Si bien el impacto no tuvo consecuencias físicas para el corredor, el incidente lo dejó sin opciones de mejorar su crono y lo obliga a largar desde la mitad del pelotón en la carrera del domingo. Ahora, el argentino buscará recuperarse y avanzar posiciones, con el objetivo de rescatar puntos en una fecha clave de la temporada.