El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que la próxima semana sostendrá un encuentro con el expresidente estadounidense Donald Trump durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Esta reunión se centrará en las garantías de seguridad que Ucrania busca en caso de concretar un acuerdo de paz con Rusia, además de las sanciones que Kiev ha solicitado a Estados Unidos para presionar a Moscú.

En paralelo, las primeras damas de ambos países, Olena Zelenska y Melania Trump, mantendrán su primer encuentro privado, donde abordarán temas humanitarios con especial atención en la situación de los niños afectados por el conflicto.

Zelenski también anticipó que aprovechará la Asamblea General para tener múltiples reuniones con líderes y representantes internacionales. Entre los asuntos a tratar destaca el acuerdo firmado con Washington sobre minerales, que permitirá a Estados Unidos acceder a los recursos naturales ucranianos a cambio de inversiones.

Este anuncio llega en un contexto de alta tensión, luego de que las fuerzas rusas lanzaran un ataque masivo durante la noche con 40 misiles y aproximadamente 580 drones en varias regiones de Ucrania. El ataque dejó al menos tres muertos y decenas de heridos, además de dañar edificios residenciales e infraestructura civil en zonas como Dnipropetrovsk, Kiev y Mykolaiv.

En relación con la defensa aérea, Zelenski expresó: “Agradezco a todos nuestros guerreros que defendieron los cielos durante toda la noche, y a nuestros pilotos de F-16, que una vez más demostraron su destreza y neutralizaron de manera efectiva la amenaza de misiles de crucero contra Ucrania”.

Los ataques impactaron directamente en las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy y Kharkiv, afectando también empresas civiles. En Dnipropetrovsk, un misil con municiones en racimo alcanzó un edificio de departamentos, causando daños significativos.

Sobre las consecuencias, Zelenski afirmó: “Hasta ahora, conocemos decenas de personas heridas por el bombardeo y, lamentablemente, tres personas fallecidas. Mis condolencias a sus familias y seres queridos. Cada ataque de este tipo no tiene necesidad militar, sino que es una estrategia deliberada de Rusia para aterrorizar a los civiles y destruir nuestra infraestructura”.

El mandatario ucraniano enfatizó la necesidad de una respuesta internacional contundente: “Por eso se necesita una fuerte respuesta internacional. Ucrania ha demostrado que puede defenderse a sí misma y a Europa, pero para tener un escudo confiable, debemos actuar juntos: fortalecer la defensa aérea, aumentar el suministro de armas y ampliar las sanciones contra la máquina militar rusa y los sectores que la financian. Cada restricción a Rusia salva vidas. Agradezco a todos los que ayudan y nos apoyan”.