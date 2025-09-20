Después de más de 16 años de suspensión debido a conflictos sociales, el proyecto minero Tía María retomará su construcción en octubre en la región Arequipa. Así lo anunció Rohel Sánchez, gobernador regional, durante el Jueves Minero descentralizado organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en la Ciudad Blanca.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prevé emitir en septiembre la autorización formal para el inicio de las actividades, mientras que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) otorgará el derecho de servidumbre a finales de este año. Por otro lado, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) entregará en 2026 el permiso para el uso de agua residual, un requisito clave para el avance del proyecto.

Southern Perú Copper, empresa responsable de Tía María, planea una inversión total de US$1.802 millones, cifra que supera los US$1.400 millones estimados hasta febrero. El proyecto prevé una producción anual de 120.000 toneladas de cátodos de cobre y forma parte de una cartera prioritaria que incluye otros emprendimientos mineros como Cerro Verde, Zafranal y Pampa de Pongo, con inversiones que superan los US$6.954 millones.

El gobierno regional impulsa estas iniciativas privadas como una vía para generar empleo, combatir la pobreza y fortalecer la recaudación tributaria. En ese sentido, Arequipa recibió transferencias mineras por S/580 millones entre 2023 y 2025, y se espera que estos recursos aumenten con la continuidad de los proyectos.

La paralización de la construcción de Tía María se remonta a 2009, cuando comunidades y agricultores del Valle de Tambo manifestaron su oposición por posibles impactos negativos en la calidad y disponibilidad del agua, además de la afectación a la agricultura local. Estas comunidades cuestionan la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que perdió validez en 2019, y enfatizan la importancia de proteger el recurso hídrico para preservar la productividad agrícola y la salud pública.

Southern Perú asegura que la operación no utilizará agua del río Tambo, sino que empleará agua de mar en sus procesos industriales. Además, proyecta construir la presa “Tambo Bajo”, con una capacidad de 50 millones de metros cúbicos, destinada a abastecer a productores agrícolas, pecuarios y a la población agroexportadora de la región.

El yacimiento cuenta con reservas estimadas de 425 millones de toneladas métricas de cobre oxidado en “La Tapada” y 225 millones en “Tía María”. Desde 1994, el proyecto ha atravesado diversas etapas, incluyendo exploración, estudios ambientales y participación ciudadana, aunque la falta de una licencia social efectiva ha obstaculizado su avance.

La reactivación de la construcción dependerá de la obtención definitiva del derecho de servidumbre y del permiso de la ANA para el uso de agua residual, previsto para 2026. El diálogo continuo con la sociedad civil del Valle de Tambo y las nuevas propuestas de ingeniería hídrica serán determinantes para la concreción del proyecto.