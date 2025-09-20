La Dirección de Protección Civil de San Juan advirtió que, durante la tarde de este sábado 20 de septiembre, se espera la ocurrencia de viento Zonda en distintos puntos de la provincia.

El fenómeno afectará a la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, con condiciones de alerta naranja. Según el informe, las ráfagas podrían superar los 80 km/h, con velocidades sostenidas entre 50 y 70 km/h.

Este tipo de viento suele provocar reducción de la visibilidad, un aumento brusco de la temperatura y niveles de humedad muy bajos, por lo que se insta a la población a extremar precauciones.

Recomendaciones ante vientos fuertes

Prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos que puedan convertirse en proyectiles.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Conducir con precaución, mantener distancia entre vehículos, respetar la velocidad mínima y circular con luces bajas encendidas.

Evitar detenerse debajo de árboles, marquesinas, carteles o toldos.

Mantener linternas cargadas y a mano ante posibles cortes de energía.

Prevención de incendios forestales

La sequedad generada por el Zonda eleva el riesgo de incendios. Por ello, Protección Civil recuerda:

No arrojar colillas de cigarrillo en zonas de vegetación.

Evitar tirar basura en campos o baldíos, ya que puede contener materiales inflamables.

No encender fogatas ni fuegos cerca de áreas agrícolas o forestales.

Quienes viven en zonas rurales deben limpiar los alrededores de sus viviendas, dejando un perímetro de al menos cinco metros libres de maleza.

Ante la presencia de humo, llamar de inmediato a Bomberos y contar con un plan de evacuación.

Está prohibido por ley quemar hojas o basura; cualquier persona que inicie fuego en zonas de riesgo debe ser denunciada al 911.

Teléfonos útiles

911 – Emergencias

103 – Protección Civil

100 – Bomberos

Protección Civil pidió a la comunidad permanecer atenta a los reportes oficiales y evitar conductas que puedan agravar la situación, especialmente en áreas con vegetación seca, donde el Zonda facilita la propagación de incendios.