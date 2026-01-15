Productores del departamento de Albardón afectados por la reciente rotura del Canal General de Albardón recibieron asistencia técnica del Ministerio de Producción, tras la interrupción del suministro hídrico que agravó la sequía y generó daños en los cultivos que no pudieron ser regados a tiempo.

La asistencia consistió también en asesorar sobre la inscripción en el Registro Único Productor Agropecuario (RUPA).

El equipo de la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor, integrado por las técnicas Daniela Rodríguez y María Victoria Mansur y el ingeniero agrónomo Leopoldo Márquez, recorrió distintas fincas para brindar orientación sobre la asistencia disponible, tomar denuncias oficiales y asesorar sobre la inscripción en el Registro Único Productor Agropecuario (RUPA).

“La inscripción en el RUPA es el primer paso indispensable. Este registro nos permite conocer con exactitud qué cultivo tiene cada productor en el momento de la contingencia. Sobre esa base técnica y objetiva se define y asigna la ayuda correspondiente”, explicó el director de Contingencias Climáticas del Ministerio de Producción, Alberto Gallardo. La metodología busca agilizar los trámites y garantizar que la asistencia llegue de manera ordenada a quienes realmente la necesitan.

La visita técnica tuvo como objetivo no solo cuantificar el impacto de la rotura del canal, sino también mitigar de manera inmediata las preocupaciones de los productores, acercando el Estado a los campos afectados y reforzando el acompañamiento en situaciones de contingencia climática.