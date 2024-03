Pese a estar próxima la llegada del otoño, el verano sigue vigente en San Juan, y se espera que la jornada de este lunes esté marcada por el calor. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura alcanzará los 34º C.

Desde el SMN anticipan que durante la madrugada del lunes el cielo estará algo nublado y el termómetro reposará sobre los 24º C, mientras que por la mañana se espera que la temperatura ascienda a los 27º C.

En horas de la tarde se vivirá el momento más caluroso de la jornada con una máxima que alcanzará los 34º C, a pleno sol. Por su parte, durante la noche la temperatura descenderá a 28° C, con el ingreso de un moderado viento sur que no superará los 31 km/h.

Para el resto de la semana, el SMN pronostica que el próximo martes sea el día más caluroso de la semana con 36º C y probabilidad de lluvias durante la noche. Mientras que el miércoles el termómetro marcará 33º C; el jueves 30º C; y el viernes 31º C.