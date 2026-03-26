El personal de Protección Civil de Rawson intervino este jueves en un operativo de urgencia para rescatar a dos perros que habían caído en un reservorio ubicado en calle Meglioli, a metros de Ruta 155. La alerta fue dada por un vecino que advirtió la situación y permitió una rápida respuesta.

Tras el aviso, se desplegó un operativo de manera urgente en el lugar para acceder al sector y asistir a los animales, que se encontraban dentro del reservorio sin posibilidad de salir por sus propios medios.

El equipo logró concretar el rescate de ambos canes, que fueron retirados con vida y, según las primeras observaciones, en buen estado de salud, sin lesiones de gravedad.

Del operativo participaron los agentes Flores Lucas, Salinas Yanina, Sanz Iván y Esquivel Javier, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y extracción de los animales.

Una vez finalizado el rescate, las autoridades procedieron al traslado de los perros para resguardarlos y garantizar su cuidado, mientras se evalúa su situación y posible reubicación.