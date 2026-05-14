Jueves 14 de Mayo
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Qué dijo Coudet sobre el arbitraje en la semi con Rosario Central

En la previa de la semifinal ante Rosario Central, Eduardo “Chacho” Coudet fue consultado por la polémica arbitral que envuelve al fútbol argentino tras la eliminación de Racing y respondió con una frase contundente.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El Chacho Coudet habló sobre los arbitrajes pensando en la semifinal ante Rosario Central. (Fotobaires)

En medio de la fuerte polémica por el arbitraje en el fútbol argentino y tras el escándalo que dejó la eliminación de Racing frente a Rosario Central, Eduardo “Chacho” Coudet fue consultado sobre si le preocupa el desempeño arbitral de cara a la semifinal que disputará su equipo ante el Canalla. El entrenador respondió sin rodeos y dejó una frase que rápidamente tomó repercusión. 

“Nosotros tenemos que preocuparnos por jugar”, fue la tajante respuesta del DT cuando le preguntaron por las sospechas y cuestionamientos que crecieron luego de las expulsiones de Adrián “Maravilla” Martínez y Marco Di Césare en el duelo entre Racing y Central. 

El entrenador evitó profundizar en la controversia arbitral y prefirió enfocarse en lo futbolístico. De todas maneras, su declaración llegó en un contexto extremadamente caliente, luego de que Diego Milito denunciara públicamente que Racing fue “robado” y asegurara que “el fútbol argentino está roto”. 

La clasificación de Rosario Central quedó marcada por decisiones arbitrales muy discutidas y por el fuerte enojo del club de Avellaneda. Incluso Racing publicó en redes sociales una imagen de una cancha inclinada y el árbitro con la pelota en sus pies, en clara señal de protesta. Ese clima convirtió a la próxima semifinal en uno de los partidos más sensibles del campeonato. 

Coudet, que ya conoce de sobra el mundo Central tanto por su pasado como jugador y entrenador del club rosarino, intentó correrse del foco mediático y transmitir calma puertas adentro. Sin embargo, sus palabras dejaron en evidencia que el tema arbitral ya atraviesa la previa del encuentro más esperado de las semifinales del Torneo Apertura. 

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