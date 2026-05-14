En medio de la fuerte polémica por el arbitraje en el fútbol argentino y tras el escándalo que dejó la eliminación de Racing frente a Rosario Central, Eduardo “Chacho” Coudet fue consultado sobre si le preocupa el desempeño arbitral de cara a la semifinal que disputará su equipo ante el Canalla. El entrenador respondió sin rodeos y dejó una frase que rápidamente tomó repercusión.

“Nosotros tenemos que preocuparnos por jugar”, fue la tajante respuesta del DT cuando le preguntaron por las sospechas y cuestionamientos que crecieron luego de las expulsiones de Adrián “Maravilla” Martínez y Marco Di Césare en el duelo entre Racing y Central.

El entrenador evitó profundizar en la controversia arbitral y prefirió enfocarse en lo futbolístico. De todas maneras, su declaración llegó en un contexto extremadamente caliente, luego de que Diego Milito denunciara públicamente que Racing fue “robado” y asegurara que “el fútbol argentino está roto”.

La clasificación de Rosario Central quedó marcada por decisiones arbitrales muy discutidas y por el fuerte enojo del club de Avellaneda. Incluso Racing publicó en redes sociales una imagen de una cancha inclinada y el árbitro con la pelota en sus pies, en clara señal de protesta. Ese clima convirtió a la próxima semifinal en uno de los partidos más sensibles del campeonato.

Coudet, que ya conoce de sobra el mundo Central tanto por su pasado como jugador y entrenador del club rosarino, intentó correrse del foco mediático y transmitir calma puertas adentro. Sin embargo, sus palabras dejaron en evidencia que el tema arbitral ya atraviesa la previa del encuentro más esperado de las semifinales del Torneo Apertura.