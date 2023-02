"Que no vuelva": el presidente del Benfica explotó contra Enzo Fernández

Luego del traspaso de Enzo Fernández al Chelsea, desde Benfica no se mostraron muy contentos. El jugador argentino se convirtió en nuevo refuerzo de los "Blues" de la Premier League. Sin embargo, más allá de los 121 millones de euros que le ingresaron al cuadro luso, el Presidente Rui Costa liquidó al exRiver. Como se pudo apreciar en su última conferencia de prensa, está furioso con el volante de la Selección Argentina.

En diálogo con la cadena BTV, Rui Costa dijo: "Se hizo todo lo posible para que esta venta no tuviera lugar. Estoy triste de que se haya ido, pero con la conciencia tranquila por haber hecho lo mejor para el Benfica. Intentamos no venderlo hasta mitad de año. Pero mostró su deseo de no quedarse. Desde el principio temimos que alguien trajera el valor de la cláusula. Cada vez que el Chelsea se acercaba a él, demostraba que no quería quedarse. Se habló del aumento salarial, se hizo la oferta. La mitad de la propuesta del Chelsea era inviable para nosotros".

Publicidad

"Nunca pudimos convencerlo. Cada vez que el Chelsea se acercaba al valor de la cláusula, prácticamente no había posibilidad de cambiar de opinión. Fue muy incisivo al decir que quería dejar el Benfica. Se mostró inflexible. Pero respeto su decisión. Le mostramos todas las posibilidades, pero nunca se mostró abierto a continuar. Ideamos una solución para que se quedara hasta el junio sin perder un céntimo. Pero no hubo caso", agregó luego.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Enojo con Enzo Fernández

Por otra parte, el Presidente del Benfica también afirmó: "Respeto el miedo a perder un gran contrato, otra es que no pierda un euro y no quiera quedarse. Y aquí es donde todo cambió. No mostró ningún compromiso con el Benfica. Ya no podía jugar en el Benfica. Como aficionado ya no quería a este jugador, como directivo tampoco era una solución. No podía entrar en el vestuario. No es golpearse el pecho cuando importa. Ahí tomé la decisión de venderlo".

"Todos trataron bien a Enzo desde que llegó hasta que se fue. Esperaba que le diera placer luchar por el título. Cuando quedó muy claro que no estaba comprometido, no quiero que vuelva a vestir la camiseta del Benfica. Queremos un equipo comprometido con los aficionados. Aunque los jugadores sabían lo que pasaba, en Arouca lo dieron todo. Ese es el compromiso que quiero en todos los ámbitos", destacó sobre Enzo Fernández.

Para cerrar, comunicó: "Hemos perdido a un gran jugador, sí. Pero no vamos a llorar por un jugador que no quiere estar en el Benfica. Nuestro camino es hacia delante, no hacia atrás. Me crié en este club, que me enseñó a honrar la camiseta del Benfica. Respeto a Enzo, pero su elección no era quedarse. Sólo queremos jugadores que quieran respetar al Benfica. Sólo estarán aquí los jugadores que se sientan orgullosos de representar la camiseta".