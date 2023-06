¿Qué ocurrió? Israel Adesanya reveló por qué lo arrestaron en Nueva York

El peleador de Artes Marciales Mixtas, Israel Adesanya, dio a conocer la razón de su detención en Estados Unidos. Luego de la derrota tras el título de Peso Mediano, el africano fue arrestado en el aeropuerto JFK en Queens, Nueva York. Esto ocurrió mientras esperaba su vuelo para regresar a Nueva Zelanda. El motivo principal fue por tener en su poder nudillos de bronce. Sin embargo, luego se descartó el cargo por armas.

En diálogo con The MMA Hour, Adesanya contó su experiencia en cuanto a lo sucedido: "Es una locura cómo sucede la vida. Pierdes el cinturón, vas al aeropuerto y te arrestan… Lo primero que hice cuando entré en la celda fue meditar durante unos 15 minutos. Estuve en la celda durante aproximadamente 45 minutos. Todos eran, como, ´¿Qué demonios? ¿Qué haces aquí? ’La gente comenzó a venir como, ‘Oh mierdA. Hola Israel. ¿Que pasó? Te sacaremos de aquí lo antes posible".

Luego, Israel agregó: "Así es la vida. Me gustan estas experiencias, ya sean buenas o malas, todo sucede para mi beneficio y mi favor. Me siento en la celda y veo el graffiti de las personas en la pared y recuerdo haber pensado, ‘Esto es una locura’, estaba peleando en el Madison Square Garden literalmente hace unos días y ahora estoy en una celda en el aeropuerto. Entonces pensé, ‘Correcto’. me senté allí y medité, sólo para centrarme nuevamente. Desde allí fue, ‘correcto, ¿qué vamos a hacer?”.

Más declaraciones de Israel Adesanya

El incidente que atravesó Israel Adesanya lo hizo reflexionar sobre los obsequios que recibe. "Es por eso que ahora no tomo regalos de los fanáticos. Además, algunas personas pueden ser raras, podrían poner algo de juju o algunas cosas raras. Pero grita a los fanáticos, son geniales, y creo que una vez que comenzaron a ver que estaba tomando regalos, los chicos traerían, como, una vieja sudadera. Estaba como ‘Este no es mi campamento, Puma,’ solo lo devuelvo, es una excusa", aportó el campeón de Peso Mediano.

Por otra parte, el luchador nigeriano contó: "En 2010, tuve una pelea, fui yo contra cuatro tipos en Burger King en Queen Street en Auckland. Estaba acosando a la novia de mi amigo y yo simplemente me di la vuelta y lo manejé. Cuando los policías vinieron y me esposaron, les trataba de explicar que yo no había comenzado esto. Es por eso que no tengo antecedentes penales, porque miraron las imágenes y yo solo me estaba defendiendo".