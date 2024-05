Más de 200 familias de 9 de Julio fueron utilizadas por candidatos políticos en épocas de campaña, según los testimonios brindados anteriormente a DIARIO HUARPE. A estas personas, en la gestión pasada que encabezó el ex intendente y actual diputado departamental, Gustavo Nuñez, se les otorgó la tenencia precaria sobre unos terrenos municipales para que pudieran cumplir el sueño de su casa propia. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Por eso, DIARIO HUARPE consultó con el abogado, Rodrigo Galván, sobre las acciones que podrían recaer sobre el municipio, en el caso de que las familias acudan a la Justicia para resolver la tenencia de sus lotes.

Según Galván, hay dos opciones, una judicial y otra administrativa. En el primero de los caminos, el letrado señaló que, en el sector privado, hay cientos de juicios en contra de empresas constructoras que han vendido lotes o terrenos sin tener apto de edificación y nunca se pueden escriturar. No obstante, el profesional, argumentó que estos casos son aún más complejos, ya que habría que analizar punto por punto las tenencias precarias que obtuvieron las familias de 9 de Julio.

“Si la titularidad es del municipio, les puede caber un juicio de escrituración”, destacó Galván.

De ser así, un juez deberá obligar al Municipio a realizar los trabajos necesarios para que los lotes sean urbanizados y posteriormente, escriturados. Es importante aclarar, que la escrituración no es solo el hecho de firmar un contrato, sino todo lo que incluye; servicios, apto de edificación, mensura, entre otras cuestiones procesales.

A pesar de esto, las familias de 9 de Julio, sí tienen en su poder un contrato de tenencias precarias. Esto significa que el municipio ha distinguido la situación legal de las posesiones y cada terreno debería tener su dueño.

Pero como reza el dicho, “hecha la ley, hecha la trampa”, en esos contratos, el municipio no asumió el tiempo en el cual debía otorgar los terrenos. Ante esta problemática, Galván, explicó que hay una obligación implícita por parte de las autoridades, ya que ha pasado un tiempo prudencial para urbanizar terrenos, habilitar los servicios y demás.

Ante esta situación, el camino a seguir es por la vía administrativa, situación en la que el letrado dijo que, si el caso llegara a sus manos, recomendaría a las familias iniciar un expediente en el Municipio de 9 de Julio y que de esa manera puedan tener un seguimiento actualizado sobre las acciones que están realizando desde la comuna para resolver el conflicto.

La palabra de la gestión actual

Funcionarios de la actual gestión municipal fueron consultados con anterioridad en DIARIO HUARPE y resaltaron que no se desligarán del asunto a pesar de haber sido una promesa de los políticos anteriores. Sin embargo reconocieron que tampoco pueden hacer magia y entregar esos terrenos, debido a que no cuentan con las habilitaciones necesarias y hacerlo en el corto plazo sería ilegal. No obstante, en medio de estos reclamos de los damnificados, trascendió que autoridades municipales han iniciado conversaciones con Planeamiento e Infraestructura para terminar el proceso y que las familias obtengan sus escrituras y sus lotes.