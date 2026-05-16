El Gobierno de San Juan tomó una decisión definitiva sobre una de las obras más ambiciosas y debatidas de los últimos años: el Túnel de Zonda no continuará y quedó completamente descartado. Así lo confirmó el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, quien aseguró que “no se va a hacer, ya es una decisión tomada” sobre el proyecto que buscaba atravesar la Quebrada de Zonda mediante un túnel vial.

Según explicó el funcionario, la determinación fue adoptada por el gobernador Marcelo Orrego luego de evaluar el estado real de la obra y el costo económico que implicaba terminarla. Aunque administrativamente figuraba un avance cercano al 48%, Perea aclaró que ese porcentaje incluía accesos y terraplenes, pero no la perforación principal del túnel.

“En los papeles figura un 48%, pero a ese porcentaje hay que sumarle todos los accesos y terraplenes de ambos lados”, sostuvo. Luego precisó el dato que terminó inclinando la balanza: “El túnel está en un 6% o 7%”.

El ministro explicó que la perforación de la montaña prácticamente no había avanzado y además recordó que el financiamiento internacional se interrumpió. “Eso era un préstamo BID. No lo enviaron más, dejaron de pagarlo”, indicó, en referencia al crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que sostenía parte de la obra.

A ese escenario se sumó el fuerte costo que debía asumir la provincia para completar el proyecto. Según detalló Perea, San Juan debía aportar alrededor de U$S100 millones adicionales para terminar el túnel.

“¿Vos pondrías U$S100 millones para hacer un túnel cuando tenemos toda la Quebrada de Zonda y podemos invertir ahí?”, planteó el funcionario, defendiendo la decisión oficial de redireccionar recursos hacia otras obras de infraestructura y mejoras en la zona.

De esta manera, el Gobierno provincial cerró definitivamente la puerta a la continuidad de un proyecto que durante años fue presentado como estratégico para mejorar la conectividad del Gran San Juan. “No se va a hacer”, reiteró Perea.

La definición oficial se conoció en paralelo a otra revelación que expone el peso financiero que todavía arrastra la provincia por ese proyecto inconcluso. El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, confirmó en Estación Claridad que San Juan sigue pagando una deuda millonaria vinculada al túnel, pese a que la obra nunca llegó a concretarse.

Según explicó, actualmente la deuda ronda los $25.000 millones y se actualiza mensualmente mediante el índice de inflación IPC. “Lo estoy pagando todos los meses”, reconoció el funcionario, al detallar que la provincia continúa afrontando amortizaciones e intereses por el financiamiento tomado años atrás.

De acuerdo a lo expuesto por Gutiérrez, el crédito original vinculado al proyecto alcanzaba los U$S101 millones, aunque se habrían desembolsado cerca de U$S51 millones. Sin embargo, la infraestructura prácticamente no avanzó y hoy la provincia continúa soportando las consecuencias financieras de aquella operatoria.

Incluso, el ministro confirmó que la deuda pública total de San Juan ronda actualmente los U$S200 millones, incluyendo compromisos asumidos mediante financiamiento internacional como el denominado crédito kuwaití.

Textuales

Fernando Perea / Ministro de Infraestructura