Con la llegada del otoño, cuando las temperaturas comienzan a descender y muchas plantas reducen su crecimiento, existen algunas especies que se adaptan especialmente bien al clima fresco y siguen aportando color a jardines, patios o balcones. Elegir variedades resistentes permite mantener los espacios verdes atractivos incluso cuando el resto de la vegetación entra en reposo.

Entre las opciones más recomendadas para esta temporada se encuentran plantas ornamentales que soportan el frío moderado y florecen en esta época del año, aportando tonos intensos y textura a los espacios exteriores o interiores.

Algunas de las plantas ideales para el otoño son:

Crisantemo: es una de las flores más representativas del otoño. Se destaca por sus colores intensos —amarillos, rojos o violetas— y por su buena resistencia a las bajas temperaturas.

Brezo: una planta rústica con flores pequeñas en tonos rosados y violáceos que mantiene el color en macetas y balcones incluso cuando otras especies comienzan a marchitarse.

Ciclamen: muy popular en esta época porque florece cuando llega el frío y se adapta bien a interiores luminosos o espacios protegidos.

Pensamientos: flores resistentes que toleran temperaturas bajas y se utilizan con frecuencia en macetas o canteros durante el otoño.

Caléndulas: aportan color naranja o amarillo intenso y se adaptan bien al clima fresco de la temporada.

Además de elegir las especies adecuadas, los especialistas recomiendan reducir la frecuencia de riego, aprovechar la luz natural y proteger las plantas de heladas intensas, para que puedan desarrollarse correctamente durante los meses más fríos.

De esta manera, con una selección adecuada de plantas y algunos cuidados básicos, es posible mantener el jardín o el balcón con vida y color durante toda la temporada de otoño.