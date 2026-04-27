La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este lunes 27 de abril con el cronograma de pagos correspondiente al mes, en una jornada que alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales según la terminación del DNI.

En esta fecha cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo con documentos terminados en 2 y 3. Este grupo forma parte de la última etapa del calendario mensual, que se concentra en los últimos días hábiles de abril.

También se realiza el pago de la Prestación por Desempleo para titulares con DNI finalizados en 2 y 3, mientras que continúan vigentes las Asignaciones de Pago Único (como matrimonio, nacimiento y adopción) para todas las terminaciones de documento dentro del período habilitado.

Además, en esta jornada se abona la Asignación por Prenatal a beneficiarias con DNI terminados en 6 y 7, según el esquema de distribución establecido por el organismo previsional.

El calendario seguirá en los próximos días con el pago a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: el martes 28 cobrarán los DNI terminados en 4 y 5; el miércoles 29, los finalizados en 6 y 7; y el jueves 30, los terminados en 8 y 9.

Desde ANSES recordaron que los haberes se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y que el esquema escalonado busca evitar aglomeraciones y garantizar una distribución ordenada de los pagos en todo el país.