Quienes cobran este lunes 5 de enero en Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este lunes continúa el calendario de pagos correspondiente al mes de enero, con la acreditación de prestaciones específicas. Según el cronograma oficial, hoy no están programados los pagos de jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares por hijo, cuyas fechas se extienden a lo largo de las próximas semanas.

Sin embargo, el organismo confirmó que este lunes 5 de enero siguen vigentes y pueden cobrarse dos grupos de beneficios cuyos períodos de pago se iniciaron en diciembre y se extienden hasta mediados de enero:

Asignaciones de Pago Único: Incluyen los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción correspondientes a ambas quincenas de diciembre. Los titulares con cualquier terminación de DNI pueden retirar estos montos hasta el lunes 12 de enero de 2026. Asignaciones Familiares por Pensiones No Contributivas: Los beneficiarios de estas pensiones (por invalidez, madres de siete o más hijos, etc.) que perciban la asignación familiar anexa, también pueden cobrar este lunes. El período de cobro para todas las terminaciones de DNI se extiende desde el 9 de diciembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026.

Próximas fechas clave del calendario de enero

Para organizar la gestión financiera, ANSES recuerda las fechas principales para el resto de los beneficios durante este mes:

Jubilaciones y Pensiones (haberes mínimos): Comienzan el viernes 9 de enero para DNI terminados en 0.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): Inician el viernes 9 de enero para DNI terminados en 0.

Asignación por Embarazo: Comienza el lunes 12 de enero para DNI terminados en 0.

Prestación por Desempleo (Plan 1): El primer grupo (DNI terminados en 0 y 1) cobra a partir del jueves 22 de enero.

Recomendación oficial

ANSES recomienda a todos los beneficiarios consultar el calendario completo según su prestación y número de documento, y evitar aglomeraciones en los puntos de pago, ya que los plazos de cobro son amplios. La información detallada y personalizada está disponible en la plataforma “Mi ANSES” o en el sitio web oficial del organismo.