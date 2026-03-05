Entraron a robar a la casa de un fiscal: qué se llevaron

El fiscal Miguel Gay, quien forma parte de la UFI Delitos contra la Propiedad, sufrió un robo en su vivienda situada en la zona de Trinidad. El incidente fue detectado inicialmente por un vecino, quien se comunicó con la Policía tras observar que una de las puertas de la casa permanecía abierta y presentaba signos de haber sido forzada.

Una vez que el funcionario judicial arribó al inmueble, pudo constatar que autores desconocidos ingresaron y sustrajeron cinco pares de zapatillas junto a otros elementos. De acuerdo con lo indicado por fuentes policiales, el damnificado no denunció el robo de dinero en efectivo ni de pertenencias de gran valor económico.

En el lugar del hecho intervinieron efectivos de la Comisaría 3ª, quienes efectuaron las primeras actuaciones pertinentes, al tiempo que se dio aviso de lo ocurrido al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.