Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6

La fortuna volvió a elegir a San Juan. Un apostador de la provincia se convirtió en el flamante ganador de un premio de $780.000.000 en el sorteo del Quini 6 realizado durante la noche de este miércoles, según confirmó la Lotería de Santa Fe, institución organizadora del tradicional juego.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por las autoridades, el afortunado apostador sanjuanino fue el único jugador en todo el país que logró acertar los seis números de la modalidad "La Segunda", adjudicándose de esta manera la totalidad del pozo millonario acumulado. Esta condición de ganador único explica la magnitud del premio obtenido, que alcanza una cifra récord para los últimos sorteos.

Publicidad

La agencia de la suerte en 9 de Julio

Las autoridades confirmaron que la jugada ganadora fue realizada en la agencia oficial Nº 342, ubicada en el departamento 9 de Julio. Los números de la suerte que convirtieron en millonario al apostador local fueron: 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25, una combinación que resultó la elegida por el azar para dejar el premio mayor en tierras cuyanas.

En el mismo sorteo, también se conocieron las combinaciones ganadoras correspondientes a las restantes modalidades del Quini 6. En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números extraídos fueron 06, 07, 10, 15, 25 y 41. Por su parte, en la Revancha la combinación ganadora estuvo compuesta por 06, 11, 26, 29, 34 y 35.

Publicidad

En cuanto a la modalidad Siempre Sale, los números sorteados fueron 01, 05, 14, 17, 31 y 38. En esta ocasión, fueron 20 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo acumulado de más de $291.700.000, una cifra nada despreciable que también dejó conforme a varios apostadores.

Los pozos estimados para el próximo sorteo

La Lotería de Santa Fe ya informó cuáles serán los montos estimados que estarán en juego en la próxima edición del Quini 6, generando expectativa entre los jugadores habituales. Para la modalidad Tradicional Primer Sorteo se estima un pozo individual de $840.000.000, la misma cifra que se ofrece para La Segunda.

Publicidad

La Revancha promete ser especialmente atractiva, con un pozo estimado de $1.340.000.000, mientras que el Siempre Sale alcanzará los $375.000.000. Por último, la modalidad Extra completará la oferta con un premio estimado de $155.000.000 para quien resulte ganador en el próximo sorteo.