Qué famosa le robó el programa a Eugenia Tobal y la dejó sin trabajo

Tras la despedida de "Escuela de Cocina" con Eugenia Tobal en El Nueve, motivada por la disconformidad del canal con las cifras de audiencia y el desarrollo del equipo, Rocío Marengo fue convocada para liderar su propio ciclo en la franja de las 17:00.

Aunque el nombre del programa aún no está definido, se prevé su estreno en menos de un mes con una escenografía totalmente renovada. A esta renovación de la señal también se sumaría Fabián Doman con un show de citas para personas mayores.

Nico Peralta aseguró en SQP que la conductora está asombrada por el trato de estrella que recibe: "Tiene un camarín propio para que pueda descansar con el bebé. Los días que ella necesite viajar o estar con el nene por algo, le ofrecen grabar el programa para darle posibilidad de estar con su hijo".

Rocío Marengo se refirió a este nuevo desafío y a la salida de su colega: "No es lindo para nadie que se termine un programa, no lo disfruto, pero lo mío nada que ver, es un programa nuevo". Sobre su desembarco diario, comentó: "No lo puedo creer. Voy a ir de lunes a viernes a las cinco de la tarde. Se está pensando el nombre, se va a hacer una escenografía nueva. Hasta que no esté grabando y salga al aire, no lo creo".

La futura conductora confirmó que el programa incluirá secciones culinarias, señalando que "siempre fue mi sueño". Respecto al formato, reveló: "En la reunión, yo pedí que sea un magazine, que tenga música. Un programa hecho a la medida para mí y para el público. Tiene un público fiel, entonces, claramente, les vamos a cuidar lo que quieren ver".