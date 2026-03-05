El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para la provincia de San Juan correspondiente a este jueves 5 de marzo, anticipando una jornada con inestabilidad y probabilidad de tormentas aisladas a lo largo de todo el día.

Cielo inestable durante toda la jornada

Según el informe oficial del organismo meteorológico, durante la mañana de este jueves se espera la presencia de tormentas aisladas en territorio sanjuanino, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura prevista para ese momento del día alcanzará los 23 grados centígrados, con vientos provenientes del sector sur que se desplazarán a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con tormentas aisladas y el mismo rango de probabilidad de lluvias. La temperatura ascenderá hasta los 26 grados, mientras que los vientos continuarán en intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, aunque rotarán al sector sudeste.

Durante la noche, el pronóstico indica la presencia de tormentas, manteniéndose la probabilidad de precipitación entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura descenderá hasta los 20 grados, mientras que el viento aumentará su intensidad, ubicándose en un rango de entre 23 y 31 kilómetros por hora, siempre con dirección predominante del sector sudeste. El organismo no reporta ráfagas significativas para esta jornada.

El pronóstico para el viernes 6 de marzo

De cara al viernes, el SMN anticipa una madrugada con tormentas y temperaturas de 18 grados, con vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora provenientes del sudeste. La probabilidad de precipitación se mantiene en el mismo rango del 10 al 40 por ciento.

La mañana del viernes se presentará mayormente nublada, con una mínima probabilidad de lluvia que desciende a entre 0 y 10 por ciento. La temperatura alcanzará los 20 grados y los vientos disminuirán su velocidad, ubicándose entre 13 y 22 kilómetros por hora, siempre con dirección sudeste.

Para la tarde del viernes, el cielo continuará mayormente nublado, con temperaturas de hasta 26 grados y vientos leves del sector sudeste. Finalmente, durante la noche volverá la probabilidad de tormentas aisladas, con un 10 a 40 por ciento de chances de precipitación, una temperatura de 24 grados y vientos moderados del sudeste.