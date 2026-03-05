Se reveló por qué Susana Giménez se hizo un tratamiento de urgencia en España

Tras un mes de permanencia en España, Susana Giménez regresó a la Argentina y su primera actividad fue un reencuentro con amigos en un asado, donde se la vio totalmente renovada. El motivo de su viaje a Madrid fue festejar su cumpleaños número 82 y someterse a un tratamiento en un centro revolucionario frecuentado por celebridades mundiales.

Yanina Latorre brindó detalles sobre este proceso y aclaró: “Hizo un tratamiento de un mes. Esplendida apareció. No fue estético, es de bienestar, como ella se operó las caderas”. La panelista explicó que la diva asistió diariamente a una clínica de élite: “Hay una maquina nueva -quiero ir- en Madrid que vas todos los días durante un mes, se hizo todo un tratamiento y dicen que vino nueva. Esplendida y que no le duele nada”.

Publicidad

A pesar de que circularon videos de la conductora en traje de baño, Ximena Capristo puntualizó que esas imágenes eran de una publicidad previa al viaje. Sobre la finalidad de la terapia, Latorre concluyó: “Fue a eso. Como sufre de dolores de espalda, de cadera, que acá se hace los tratamientos del dolor, pero fue a Madrid, a una clínica que van los mega, con una máquina que no sé cuál es, pero vino nueva”.