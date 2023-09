El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, anunció a su compañero de fórmula, un ex comisario de la Policía Federal experto en ciberseguridad. Lo hizo unas horas antes de que venciera el plazo legal.

Se trata de Eduardo Jorge Martino, que a lo largo de su carrera también se desempeñó como superintendente de la Policía Metropolitana y como director nacional de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad del Ministerio de Modernización durante la gestión de Cambiemos, según publicó el portal Infobae.

La definición del candidato de Javier Milei llega en medio de una ola de hechos de inseguridad que marcaron la agenda tanto antes como después de las elecciones primarias, y tan solo unos días después del asesinato de Mariano Barbieri, militante de Javier Milei, en pleno barrio porteño de Palermo.

“Tenemos la experiencia y el coraje para cambiar la Ciudad. Lo que estamos viendo en materia de inseguridad es producto de la impericia de la gestión porteña, que está más preocupada por repartir plata y contratos que en que los vecinos lleguen vivos a sus casas”, sostuvo Marra al anunciar a su compañero de fórmula.

En las PASO, el candidato a jefe de Gobierno fue solo en la boleta, ya que la ley indica que los aspirantes a ese puesto tiene que presentar a sus vices recién para los comicios generales. En las primarias, La Libertad Avanza sacó poco más del 13% para esta categoría, por detrás de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria.

“En la Ciudad matan a la gente en las calles. Hoy tenemos los espacios públicos ocupados por piqueteros y delincuentes, debemos recuperarla y solo lo vamos a hacer si cumplimos con la ley. Las leyes están escritas, pero los gobiernos no las aplican. A nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros vamos para adelante, no nos van a extorsionar los delincuentes”, señaló Marra.

Y agregó: “Cuando hablamos con los policías de la Ciudad nos dicen que no los dejan trabajar, tienen las manos atadas y eso es culpa de la gestión de Juntos por el Cambio que tiene miedo de hacer lo que hay que hacer. Hay que darle más capacidad de acción a la policía para el desarrollo de su función”.

El candidato conoció a su ahora compañero de fórmula cuando el uniformado retirado se afilió al Partido Libertario.

Perfil

Martino comenzó su carrera profesional en la seguridad privada y luego ingresó a la Policía Federal, donde alcanzó el rango de comisario, para luego pasar a la Metropolitana, en la que estuvo a cargo de la operación y funcionamiento de las cámaras del Sistema de Videovigilancia de CABA.

Asimismo, como superintendente de esa extinta fuerza, que ahora pasó a ser la Policía de la Ciudad, fue el responsable de la selección e implementación del “Botón Antipánico”, destinado a las víctimas de violencia de género y familiar.

Cuando Mauricio Macri llegó a la Presidencia, el entonces comisario también se fue al gobierno nacional designado primero en el área de ciberseguridad del Ministerio de Modernización, que encabezaba Andrés Ibarra, y luego como jefe de Gabinete de la Secretaría de País Digital, de esa misma cartera.

En el último tramo de la administración de Cambiemos estuvo como gerente de Operaciones de ARSAT y, tras la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, se pasó al ámbito privado, siendo socio gerente de Int-Red, que ofrece servicios de internet.

Martino es un especialista en ciberseguridad con experiencia en el ámbito internacional, habiendo sido representante argentino en la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque también local, ya que tuvo a su cargo la implementación de 2.000 cámaras de vigilancia en la vía pública.