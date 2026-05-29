La Municipalidad de la Ciudad de Rawson presentó “Rawtex + Trabajo”, una innovadora plataforma digital que busca conectar a vecinos, instituciones, organizaciones y eventos con trabajadores y emprendedores formados en la Escuela Municipal de Capacitación en Oficios Rawtex.

La iniciativa representa una nueva política pública orientada a fortalecer el empleo, el autoempleo y el desarrollo económico local, generando oportunidades laborales reales para quienes se capacitan en distintos oficios dentro del departamento.

A través de esta herramienta, el municipio pone en valor la formación en oficios y crea una red accesible de servicios para toda la comunidad, facilitando el contacto directo entre quienes necesitan un trabajo específico y quienes cuentan con la capacitación necesaria para brindarlo.

El intendente de la Ciudad de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la importancia de esta propuesta para el crecimiento del departamento y el acompañamiento a los emprendedores locales.

“Cuando iniciamos nuestra gestión nos propusimos que cada vecino de Rawson tuviera la posibilidad de aprender un oficio, desarrollar una habilidad y convertir ese conocimiento en una oportunidad concreta de crecimiento. Hoy, con el lanzamiento de Rawtex + Trabajo, estamos dando un paso más en ese camino”, expresó el jefe comunal.

Munisaga remarcó además que el objetivo de la gestión municipal es acompañar integralmente a quienes se forman en los distintos talleres y capacitaciones.

“No nos conformamos solamente con enseñar un oficio. Nuestro compromiso es acompañar a cada egresado en todo el proceso, generando herramientas que le permitan difundir sus servicios, ofrecer sus productos y encontrar nuevas oportunidades laborales”, sostuvo.

Asimismo, resaltó el alcance que ha tenido la Escuela Municipal de Oficios desde su creación. “Son más de 6.000 vecinos los que pasaron por Rawtex en estos años. Ese número demuestra la importancia que tiene este programa para las familias de Rawson y nos impulsa a seguir creciendo, innovando y generando nuevas oportunidades”, afirmó el intendente.

En qué consiste el sistema

Ingresando a la página oficial de la Municipalidad de Rawson, los vecinos podrán acceder en la sección inferior al apartado “Rawtex + Trabajo”, donde encontrarán distintas herramientas y servicios disponibles.

La directora de Rawtex, Verónica Díaz, explicó que la plataforma fue diseñada para facilitar el vínculo entre la oferta y la demanda de servicios dentro del departamento.

La plataforma permite que cualquier vecino encuentre rápidamente un servicio o producto ofrecido por nuestros egresados, desde peluquería y electricidad hasta tapicería, tejido, bordado, sublimación o decoración, facilitando el contacto directo entre quien necesita un servicio y quien puede brindarlo.

Bolsa de Oficios y Servicios

Dentro de la plataforma se podrá acceder a un listado de talleres y oficios disponibles, entre ellos:

Tejido

Bordado

Servicios generales

Tapicería

Cerámica

Peluquería

Barbería

Estampado

Decoración

Arte reciclado

Cada categoría permitirá:

Conocer el tipo de servicio disponible

Acceder a emprendedores y egresados capacitados

Solicitar directamente el servicio requerido

La plataforma contará con dos formularios principales:

Formulario “Productos y Servicios”: Destinado a vecinos o clientes que busquen acceder a un producto o servicio específico.

Formulario “Emprendedores”: Pensado para quienes deseen inscribirse y ofrecer sus productos o servicios dentro de la bolsa de trabajo municipal.

Ambos formularios permitirán el registro directo y la incorporación inmediata a la base de datos de la plataforma. Verónica Díaz destacó además que la iniciativa amplía el alcance de la propuesta más allá de los egresados de la escuela municipal. “No solamente está destinada a los egresados de Rawtex. También abrimos la posibilidad para que emprendedores independientes puedan sumarse a esta bolsa de trabajo, ampliando la red de oportunidades y fortaleciendo la economía local”, señaló.

Formación laboral

La Escuela Municipal de Capacitación en Oficios Rawtex desarrolla una propuesta orientada a la adquisición de conocimientos prácticos y habilidades laborales en distintos rubros, promoviendo tanto la inserción laboral como el desarrollo de emprendimientos independientes.

Los talleres están diseñados para brindar formación accesible, práctica y orientada al trabajo real, permitiendo que los participantes puedan aprender un oficio desde cero o perfeccionar conocimientos previos. Cada capacitación combina instancias teóricas y prácticas para fortalecer competencias laborales concretas y ampliar oportunidades de crecimiento personal y económico.

En este sentido, la directora de Rawtex resaltó que la creación de la plataforma responde a una política integral de acompañamiento al empleo y al emprendedurismo. "Este programa refleja una decisión política clara de acompañar a nuestros emprendedores y trabajadores. No alcanza con formar; también hay que generar los mecanismos para que esa formación se traduzca en empleo, desarrollo y crecimiento para las familias de Rawson", concluyó.

Inscripciones

Los interesados podrán obtener más información ingresando al sitio web oficial de la Municipalidad de Rawson y accediendo a la sección “Rawtex + Trabajo”, donde también encontrarán los formularios de inscripción para acceder a las capacitaciones y formar parte de la bolsa laboral municipal. Además, podrán acercarse de manera presencial al Ex Camping de Foecyt y al Centro de Convenciones Libertadores de América (1° piso) de 9 hs. a 13 hs.

