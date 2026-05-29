

Después del duro golpe de Boca Juniors ante la Universidad Católica de Chile, la eliminación de la Libertadores y el fin del ciclo de Claudio Úbeda como director técnico, el nuevo objetivo del club será recuperarse lo más rápido posible y disputar los compromisos pendientes para la Copa Sudamericana 2026.

El sorteo de los octavos de final dejó a Boca y River del mismo lado del cuadro, por lo que podría haber Superclásico en semifinales. Boca primero deberá superar a O’Higgins de Chile y si avanza, enfrentará a Recoleta de Paraguay.

Por su parte, River terminó primero en su grupo, aguardará en octavos por el ganador de la serie entre Caracas de Venezuela y Santa Fe de Colombia.

También quedaron definidos los caminos de otros equipos argentinos: Lanús, último campeón del torneo, jugará el playoff frente a Cienciano y, si clasifica, se medirá ante Botafogo.

Tigre, en tanto, enfrentará a Nacional de Uruguay con la posibilidad de cruzarse luego con Montevideo City Torque, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Los partidos de ida de las eliminatorias se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán del 28 al 30. Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto.

Así quedaron los cruces de Copa Sudamericana

Boca o O'Higgins vs. Recoleta

Bolívar o Grêmio vs. São Paulo

Independiente Santa Fe o Caracas vs. River

Independiente Medellín o Vasco da Gama vs. Olimpia

Sporting Cristal o Bragantino vs. Atlético Mineiro

Universidad Católica de Ecuador o Santos vs. Macará

Nacional de Montevideo o Tigre vs. Montevideo City Torque

Lanús o Cienciano vs. Botafogo