Un trágico incendio ocurrido durante la madrugada de este domingo en Córdoba dejó como saldo la muerte de un niño de 6 años y una mujer de 47, mientras que otras dos personas resultaron gravemente heridas y permanecen internadas con pronóstico reservado.

El siniestro se produjo en una vivienda ubicada en la ciudad de Córdoba y fue advertido por vecinos que alertaron a los servicios de emergencia al observar una intensa columna de humo y llamas que salían del inmueble. Bomberos y personal policial llegaron rápidamente al lugar para intentar controlar el fuego y rescatar a los ocupantes.

Cuando los rescatistas lograron ingresar a la casa encontraron sin vida a un niño de 6 años y a una mujer de 47, quienes habrían quedado atrapados por el avance de las llamas y el humo dentro de la vivienda.

Además, dos personas fueron rescatadas con graves quemaduras e intoxicación por inhalación de humo. Ambas fueron trasladadas de urgencia a centros de salud de la capital cordobesa, donde permanecen internadas en estado crítico.

Las autoridades iniciaron peritajes para determinar cómo comenzó el incendio y si existió algún desperfecto eléctrico o elemento inflamable que haya originado las llamas. Por el momento, las causas del hecho continúan bajo investigación.

El episodio generó profunda conmoción entre los vecinos del sector, que siguieron con angustia el operativo de los bomberos y colaboraron durante la emergencia. Algunos testigos aseguraron que el fuego se propagó con enorme rapidez y que las explosiones dentro de la vivienda dificultaron las tareas de rescate.

Mientras avanza la investigación, los especialistas volvieron a insistir sobre la importancia de revisar las instalaciones eléctricas y extremar los cuidados con estufas y artefactos de calefacción durante la temporada invernal, una época en la que suelen incrementarse los incendios domésticos.