La Justicia avanza sobre los viajes realizados por Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, ya contabiliza al menos 21 desplazamientos dentro y fuera del país durante los últimos cuatro años.

Entre los destinos relevados aparecen Aruba, España, Cancún, Punta del Este, Nueva York y Brasil, además de viajes locales a Bariloche, Mendoza, Iguazú, Bahía Blanca y Mar del Plata.

La investigación apunta a determinar cómo evolucionó el patrimonio del actual jefe de Gabinete desde 2022 hasta la actualidad y si existió un crecimiento económico que no pueda justificarse con sus ingresos declarados.

Según trascendió, uno de los puntos bajo análisis son dos viajes familiares realizados a un complejo all inclusive de Entre Ríos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. De acuerdo con la reconstrucción judicial, las estadías habrían costado alrededor de 2,3 millones de pesos.

Además, la Justicia intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados para distintos vuelos internacionales. Uno de los casos corresponde al viaje que Bettina Angeletti realizó a España en septiembre de 2025 junto a otras tres mujeres. Los investigadores buscan determinar cuánto gastó y cuál fue la modalidad de pago.

Otra de las situaciones observadas por el expediente es el viaje a Punta del Este realizado durante el último fin de semana largo de carnaval. Según la causa, los pasajes en jet privado habrían sido facturados a nombre del periodista de la TV Pública Marcelo Grandío y de la productora ImHouse. El traslado, ida y vuelta, tuvo un costo estimado de 7.830 dólares.

La Justicia también analiza un viaje a Río de Janeiro realizado en julio de 2024. En el expediente figuran pasajes emitidos para Adorni y su familia, aunque durante esos días el funcionario continuó con actividades oficiales en Casa Rosada. Por ese motivo, el fiscal pidió ampliar los informes de las aerolíneas para confirmar si efectivamente se concretó el viaje.

En paralelo, otro foco de la investigación está puesto sobre una estadía de cinco noches en el hotel Llao Llao de Bariloche. Según se informó, el viaje habría costado cerca de 9 millones de pesos entre alojamiento, vuelos y otros gastos. Los investigadores intentan establecer quién abonó la reserva y por qué el pago se habría realizado meses después.

Una vez reunida toda la información financiera, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones deberá elaborar un informe patrimonial sobre el funcionario.

Si se detectan inconsistencias entre los gastos y los ingresos declarados, la Justicia podría avanzar con un pedido formal para que Manuel Adorni explique el origen de sus bienes y movimientos económicos.