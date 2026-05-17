Argentinos Juniors vencía parcialmente a Belgrano por 1-0 en una semifinal intensa del Torneo Apertura 2026 que todavía se disputa en el estadio Diego Armando Maradona. El único gol del encuentro lo marcaba Facundo Jainikoski a los 7 minutos del primer tiempo, en un arranque demoledor del equipo de La Paternal. Sin embargo, como de infarto, Ubita Fernández metió un gol sobre la hora para mandar el encuentro al suplementario.

Argentinos aguantó mucho ese resultado, pero en la última del encuentro, a los 48' del complemento, Lucas Passerini bajó una linda pelota para el Uvita Fernández, que remató de primera y la mandó a guardar para poner el 1-1 parcial.

El árbitro Nazareno Arasa ya mostró tarjetas amarillas para Santiago Longo en Belgrano y para Román Riquelme en Argentinos Juniors, en medio de varias infracciones e interrupciones que cortaron el ritmo del juego.

Terninado toda chance de definirlo en el partido, Argentinos y Belgrano empataron 1-1 y el rival de River se definió desde los doce pasos.

Uno por uno, la definición por penales: Argentinos 3 - 4 Belgrano