Provinciales > En Libertador y Alem
Reclamo de seguridad en la escuela Superior Sarmiento por un hombre que husmea la institución
POR REDACCIÓN
La preocupación de las familias de la Escuela Superior Sarmiento crece día a día. Según denuncian, un hombre merodea la zona del portón de Catamarca, que conecta con el patio interno del establecimiento.
“El problema es que hace un mes o menos hemos encontrado a un tipo divagando por el lado del portón, que se encontraba siempre abierto. Lo que pedimos es que haya alguien de seguridad, porque aparece justo en el horario del recreo”, señaló a DIARIO HUARPE Stella Sambor, madre de un alumno.
La mujer relató que el hombre, de unos 45 o 50 años, suele acercarse en bicicleta y asomarse por una rendija del portón. “Hoy día me bajé porque le saqué una foto, estaba mirando justamente cuando los chicos estaban en el recreo. Lo encaré y me dijo que era feliz y que había sido alumno de la escuela, que tenía problemas pero que era inocente. A mí me pone nerviosa y me pone mal que aparezca siempre en ese horario”, expresó.
Los padres aseguran que ya elevaron notas a la dirección y que, aunque se cerró el portón, la situación persiste. “Si no hay acción de la directora, el lunes lo que vamos a realizar es un corte de calle acá por la Libertad”, advirtió Sambor.
Desde la institución, la directora María de Belén Castán confirmó que se recibió una nota firmada por padres autoconvocados, con fotos y firmas. “Se procedió yendo a la seccional segunda, que es la que nos corresponde, e hicimos la denuncia. Los padres también tienen los números de actuación policial. Lo que se solicitaba era una ronda policial”, explicó.
La directiva sostuvo que desde la escuela se reforzaron las medidas: “El portón se cierra con candado y se habilitó una puerta más pequeña con un control más específico. Además, tenemos monitores urbanos apostados en la vereda que colaboran si observan algo”.
De todas formas, las familias insisten en que la situación no está resuelta. El temor es que el hombre vuelva a aparecer en el mismo horario de recreo. “Ya lo hemos visto varias veces. No queremos esperar a que pase algo”, concluyó Sambor.
Un video impactante ha salido a la luz, mostrando a la vicepresidenta Victoria Villarruel cenando con Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en junio de 2024, un año antes de que estallara el escándalo por presunto cobro de coimas en el organismo y el deterioro de su relación con el presidente Javier Milei.
Un video impactante ha salido a la luz, mostrando a la vicepresidenta Victoria Villarruel cenando con Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en junio de 2024, un año antes de que estallara el escándalo por presunto cobro de coimas en el organismo y el deterioro de su relación con el presidente Javier Milei.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió enérgicamente las declaraciones de Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien atacó al senador Luis Juez por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, haciendo referencia a su hija Milagros. Francos calificó los dichos como "inaceptables", lo que provocó una nueva y polémica respuesta del propagandista ultraoficialista.
El Gobierno Nacional ha decidido suspender temporalmente cualquier baja en las pensiones por discapacidad en el país. Esta medida, tomada antes de que el Congreso revirtiera un veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, estará vigente mientras avanza una exhaustiva auditoría interna en la ANDIS, el organismo a cargo, tras la filtración de audios que revelaron una presunta trama de corrupción.
La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, referente de la izquierda laborista, ha presentado su dimisión al cargo y como "número dos" del Partido Laborista, luego de que se desvelara que no pagó la totalidad de los impuestos correspondientes en la compra de un departamento. Una investigación concluyó que la política violó el código ministerial al no buscar asesoramiento especializado en materia fiscal, generando un sismo en el gobierno de Keir Starmer.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, referente de la izquierda laborista, ha presentado su dimisión al cargo y como "número dos" del Partido Laborista, luego de que se desvelara que no pagó la totalidad de los impuestos correspondientes en la compra de un departamento. Una investigación concluyó que la política violó el código ministerial al no buscar asesoramiento especializado en materia fiscal, generando un sismo en el gobierno de Keir Starmer.