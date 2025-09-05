Publicidad
Publicidad

Provinciales > En Libertador y Alem

Reclamo de seguridad en la escuela Superior Sarmiento por un hombre que husmea la institución

Madres y padres de alumnos de la Escuela Superior Sarmiento, ubicada en Libertador y Alem, exigen medidas más firmes tras la presencia reiterada de un hombre que se acerca al portón durante los recreos.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El hombre que observa a los alumnos de la escuela Superior Sarmiento.

La preocupación de las familias de la Escuela Superior Sarmiento crece día a día. Según denuncian, un hombre merodea la zona del portón de Catamarca, que conecta con el patio interno del establecimiento.

“El problema es que hace un mes o menos hemos encontrado a un tipo divagando por el lado del portón, que se encontraba siempre abierto. Lo que pedimos es que haya alguien de seguridad, porque aparece justo en el horario del recreo”, señaló a DIARIO HUARPE Stella Sambor, madre de un alumno.

Publicidad

La mujer relató que el hombre, de unos 45 o 50 años, suele acercarse en bicicleta y asomarse por una rendija del portón. “Hoy día me bajé porque le saqué una foto, estaba mirando justamente cuando los chicos estaban en el recreo. Lo encaré y me dijo que era feliz y que había sido alumno de la escuela, que tenía problemas pero que era inocente. A mí me pone nerviosa y me pone mal que aparezca siempre en ese horario”, expresó.

Los padres aseguran que ya elevaron notas a la dirección y que, aunque se cerró el portón, la situación persiste. “Si no hay acción de la directora, el lunes lo que vamos a realizar es un corte de calle acá por la Libertad”, advirtió Sambor.

Publicidad

Desde la institución, la directora María de Belén Castán confirmó que se recibió una nota firmada por padres autoconvocados, con fotos y firmas. “Se procedió yendo a la seccional segunda, que es la que nos corresponde, e hicimos la denuncia. Los padres también tienen los números de actuación policial. Lo que se solicitaba era una ronda policial”, explicó.

La directiva sostuvo que desde la escuela se reforzaron las medidas: “El portón se cierra con candado y se habilitó una puerta más pequeña con un control más específico. Además, tenemos monitores urbanos apostados en la vereda que colaboran si observan algo”.

Publicidad

De todas formas, las familias insisten en que la situación no está resuelta. El temor es que el hombre vuelva a aparecer en el mismo horario de recreo. “Ya lo hemos visto varias veces. No queremos esperar a que pase algo”, concluyó Sambor.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
9
Guerra en lla

Francos repudió al Gordo Dan por insultar a Luis Juez: "El Presidente no estaría de acuerdo"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió enérgicamente las declaraciones de Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", quien atacó al senador Luis Juez por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, haciendo referencia a su hija Milagros. Francos calificó los dichos como "inaceptables", lo que provocó una nueva y polémica respuesta del propagandista ultraoficialista.

14
Motosierra apagada

Nación suspendió las bajas de las pensiones por la investigación de coimas en Andis

El Gobierno Nacional ha decidido suspender temporalmente cualquier baja en las pensiones por discapacidad en el país. Esta medida, tomada antes de que el Congreso revirtiera un veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, estará vigente mientras avanza una exhaustiva auditoría interna en la ANDIS, el organismo a cargo, tras la filtración de audios que revelaron una presunta trama de corrupción.

21
Escándalo europeo

Renunció la viceprimera ministra del Reino Unido por no pagar los impuestos de un departamento

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, referente de la izquierda laborista, ha presentado su dimisión al cargo y como "número dos" del Partido Laborista, luego de que se desvelara que no pagó la totalidad de los impuestos correspondientes en la compra de un departamento. Una investigación concluyó que la política violó el código ministerial al no buscar asesoramiento especializado en materia fiscal, generando un sismo en el gobierno de Keir Starmer.

Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS

Escándalo europeo

Renunció la viceprimera ministra del Reino Unido por no pagar los impuestos de un departamento

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, referente de la izquierda laborista, ha presentado su dimisión al cargo y como "número dos" del Partido Laborista, luego de que se desvelara que no pagó la totalidad de los impuestos correspondientes en la compra de un departamento. Una investigación concluyó que la política violó el código ministerial al no buscar asesoramiento especializado en materia fiscal, generando un sismo en el gobierno de Keir Starmer.