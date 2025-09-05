La preocupación de las familias de la Escuela Superior Sarmiento crece día a día. Según denuncian, un hombre merodea la zona del portón de Catamarca, que conecta con el patio interno del establecimiento.

“El problema es que hace un mes o menos hemos encontrado a un tipo divagando por el lado del portón, que se encontraba siempre abierto. Lo que pedimos es que haya alguien de seguridad, porque aparece justo en el horario del recreo”, señaló a DIARIO HUARPE Stella Sambor, madre de un alumno.

La mujer relató que el hombre, de unos 45 o 50 años, suele acercarse en bicicleta y asomarse por una rendija del portón. “Hoy día me bajé porque le saqué una foto, estaba mirando justamente cuando los chicos estaban en el recreo. Lo encaré y me dijo que era feliz y que había sido alumno de la escuela, que tenía problemas pero que era inocente. A mí me pone nerviosa y me pone mal que aparezca siempre en ese horario”, expresó.

Los padres aseguran que ya elevaron notas a la dirección y que, aunque se cerró el portón, la situación persiste. “Si no hay acción de la directora, el lunes lo que vamos a realizar es un corte de calle acá por la Libertad”, advirtió Sambor.

Desde la institución, la directora María de Belén Castán confirmó que se recibió una nota firmada por padres autoconvocados, con fotos y firmas. “Se procedió yendo a la seccional segunda, que es la que nos corresponde, e hicimos la denuncia. Los padres también tienen los números de actuación policial. Lo que se solicitaba era una ronda policial”, explicó.

La directiva sostuvo que desde la escuela se reforzaron las medidas: “El portón se cierra con candado y se habilitó una puerta más pequeña con un control más específico. Además, tenemos monitores urbanos apostados en la vereda que colaboran si observan algo”.

De todas formas, las familias insisten en que la situación no está resuelta. El temor es que el hombre vuelva a aparecer en el mismo horario de recreo. “Ya lo hemos visto varias veces. No queremos esperar a que pase algo”, concluyó Sambor.