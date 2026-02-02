Productores vitivinícolas de San Juan realizaron este lunes una marcha y asamblea en la intersección de calle Zapata y Ruta 20, en el departamento 9 de Julio, para visibilizar su preocupación por el precio de la uva. Durante la protesta, Pablo Martín, presidente de la Cámara Vitícola, expresó el malestar del sector y advirtió que la actividad atraviesa un límite crítico.

Pablo Martín aseguró que los valores actuales no permiten continuar con la actividad. FOTO GABRIEL FLORES DIARIO HUARPE

“Nos vuelve a convocar el mal precio que hay hoy en la uva, principalmente la uva para vino y para mosto”, señaló Martín, quien explicó que la convocatoria tuvo como objetivo intercambiar posturas entre productores y analizar alternativas ante un panorama que calificó como “muy drástico” para la actividad. También indicó que los valores de la uva para pasa se encuentran retrasados.

Publicidad

El dirigente remarcó que el principal problema es la falta de actualización de los precios, ya que se habla de valores similares a los del año pasado, que a su vez fueron iguales a los del año anterior. “Este sería el tercer año con el mismo precio. Es algo que hoy el productor no puede tolerar. Así no se puede seguir trabajando en esta actividad”, afirmó.

En relación con la uva destinada a mosto, Martín recordó que San Juan destina más del 50% de su producción a este segmento, cuyo destino es casi en su totalidad la exportación. En ese sentido, cuestionó que los valores que se están rumoreando sean bajos, pese a que el mosto se comercializa en dólares y a que el peso sufrió una devaluación cercana al 40%. “Algo de eso debería llegarle al productor. No vamos a permitir que nos vuelvan a pagar los precios del año pasado”, enfatizó.

Publicidad

Según explicó, si se trasladara la devaluación al productor, el precio de referencia debería ubicarse entre 280 y 300 pesos, aunque recordó que el año pasado muchas instituciones reclamaban un precio mínimo de 340 pesos. “Estamos en el límite. Estos valores son apenas para subsistir, especialmente en lo que tiene destino a mosto, donde entendemos que hay buena demanda”, sostuvo.

Respecto a la uva para vino, Martín consideró que el sector “ya tocó piso” y que los valores deberían recomponerse. Además del reclamo por precios, indicó que durante la asamblea también se abordaron temas vinculados al recurso hídrico, al que definió como “fundamental para la actividad vitivinícola”.

Publicidad

Finalmente, el representante de la Cámara Vitícola señaló que han mantenido conversaciones con bodegueros, mosteros y autoridades provinciales, incluido el ministro de Producción. Si bien dijo coincidir con parte del diagnóstico oficial sobre la situación del sector, aclaró que no hay acuerdo en materia de precios, eje central del reclamo que motivó la movilización.