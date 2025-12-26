La aviación civil argentina alcanzó un nuevo récord histórico en noviembre de 2025, con un total de 4.392.597 pasajeros que volaron dentro y fuera del país, según informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Este número lo convierte en el mes con mayor actividad aérea en la historia del país.

Este hito supera ampliamente los registros prepandemia y refleja un aumento del 4% respecto a 2023 y un 7% en comparación con 2024. Además, los vuelos internacionales experimentaron un crecimiento aún más destacado, con 1.347.497 pasajeros que viajaron al exterior, lo que representa un aumento interanual del 14%.

Los movimientos aéreos internacionales también crecieron, alcanzando 8.922 vuelos fuera de Argentina, un 12% más que el año anterior. En total, se registraron 33.914 operaciones aéreas en noviembre, superando las cifras de los dos años anteriores.

Sin incluir el mes de diciembre, tradicionalmente uno de los de mayor demanda, en los primeros once meses de 2025 se movilizaron 45.913.230 pasajeros, marcando un récord absoluto y un crecimiento del 12% frente al mismo período de 2024.

Uno de los factores clave para este crecimiento es la creciente descentralización de la conectividad aérea. En noviembre, 157.785 personas volaron directamente al exterior desde aeropuertos del interior del país, sin pasar por Buenos Aires, lo que representa un aumento del 21% respecto a 2024 y un 54% en comparación con 2023.

En este contexto, Córdoba se destacó como el principal motor de crecimiento internacional, con un aumento del 62% en pasajeros. Algunas rutas específicas mostraron incrementos notables, como Córdoba–Río de Janeiro con un 93%, Ciudad de Panamá con un 45% y Lima con un 17%. Salta también fortaleció su rol regional, con un alza del 32% en viajeros.

El mercado doméstico acompañó esta tendencia positiva, alcanzando 3.045.100 pasajeros, un 4% más que en 2024. Aeropuertos como Ezeiza (+39%), Resistencia (+37%), Santa Fe (+35%) y Esquel (+27%) mostraron crecimientos significativos, reflejando una expansión que se extiende más allá de las grandes ciudades.

Con un acumulado anual que se acerca a los 46 millones de pasajeros, la aviación argentina está en camino de cerrar 2025 con cifras récord, evidenciando un cambio cultural importante y posicionándose como líder en conectividad aérea en la región.