El personal policial de la Brigada de Investigaciones Este ejecutó un importante operativo en el departamento Caucete, que culminó con el secuestro de una motocicleta de 150cc. El rodado, es una Corven 150cc de color negra, la cual había sido denunciada como robada, un ilícito que afectó a la familia Aballay días pasados.

Según constató la fuerza de seguridad, la familia Aballay fue víctima de un robo mientras dormía en su vivienda, ubicada en el Barrio Juan Jofré de Caucete. Desconocidos ingresaron a la propiedad de los damnificados sin ejercer violencia en la puerta de ingreso. Una vez dentro del domicilio, los delincuentes actuaron con rapidez y forzaron la traba del manubrio de la motocicleta. Este accionar les permitió sustraer el rodado y escapar de la zona sin dejar rastros inmediatos.

Tras la formalización de la denuncia, los efectivos de la Brigada Este iniciaron una investigación exhaustiva con el objetivo de dar con el paradero del vehículo sustraído. Las tareas de inteligencia y seguimiento arrojaron resultados positivos en pocas horas.

La policía logró ubicar la motocicleta en una zona conocida como Villa Dolores, también en el departamento Caucete. En ese lugar, la Corven 150cc estaba siendo ofrecida de manera informal a la venta, una práctica común que utilizan los delincuentes para deshacerse rápidamente de bienes malhabidos.

La moto fue recuperada en la villa Dolores de Caucete donde la ofrecían para la venta.

Inmediatamente, la Brigada de Investigaciones procedió al secuestro del rodado. La motocicleta fue trasladada a la sede policial de la dependencia interviniente, donde quedó bajo custodia.

Actualmente, el caso se encuentra bajo la intervención de la Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad. La unidad judicial impartió las directivas para que el rodado sea sometido al proceso de reconocimiento. Los damnificados, miembros de la familia Aballay, fueron citados a la dependencia policial para identificar fehacientemente la Corven 150cc. Una vez completado este trámite, la motocicleta será devuelta a sus legítimos dueños.

La investigación continuó abierta con el fin de identificar y detener a los sujetos que ingresaron al domicilio de la familia Aballay y robaron el vehículo, así como a aquellos que intentaron vender la mercadería ilegal. La Fiscalía evaluó las pruebas recopiladas en la escena del hecho y durante el secuestro para determinar las responsabilidades penales.