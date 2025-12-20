El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei busca aumentar la seguridad jurídica de las empresas y desincentivar el litigio en un contexto en el que muchas pymes enfrentan juicios millonarios. Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el stock de juicios laborales pendientes asciende a 637.330 expedientes, lo que equivale a cerca del 10% de los trabajadores registrados en el sector privado.

El texto oficial del proyecto establece un régimen legal para la actualización de los créditos laborales, habilita el pago de sentencias en hasta 12 cuotas para las pymes y aclara que la base de cálculo de la indemnización excluye conceptos no mensuales. En cuanto a riesgos del trabajo, fija un plazo de noventa días para la constitución de Cuerpos Médicos Forenses en las jurisdicciones adheridas y desvincula los honorarios de los peritos del monto del juicio o del porcentaje de incapacidad detectada.

Walter Mañko, abogado y socio de Deloitte, aseguró que la reforma tiene como objetivo eliminar posibles discrecionalidades en los tribunales. Sin embargo, destacó que hay algunos artículos que se podrían judicializar si los legisladores no hacen ajustes.

Alejandro Rossi, profesor del departamento de derecho laboral de la Universidad Austral, criticó la propuesta por ignorar la realidad inflacionaria estructural. Según Rossi, la normativa dispone que los intereses se van a calcular en función de una tasa que determinará el Banco Central, lo que resultará en montos sensiblemente menores que el esquema de IPC más un adicional del 3% aplicado en los años posteriores a 2020.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, se refirió a la introducción de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones. Aunque ve con buenos ojos la medida, tiene dudas sobre su instrumentación, como qué sucede con el dinero acumulado en los fondos si el empleado no es despedido.

En las últimas semanas se conocieron algunos casos de juicios laborales millonarios, que resultan difíciles de afrontar para pequeñas y medianas empresas. Los empresarios involucrados manifiestan que la situación los deja al borde de la quiebra.