El esposo de Brigitte Bardot, Bernard d’Ormale, reveló que la legendaria actriz francesa falleció a causa de un cáncer que la aquejaba desde hacía tiempo, tras someterse a dos operaciones para tratar la enfermedad en los meses previos a su muerte, informó la revista Paris Match.

Bardot, de 91 años, murió el 28 de diciembre de 2025 en su residencia de La Madrague, en la Riviera Francesa, sin que anteriormente se hubieran difundido detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento. Su esposo explicó que resistió bien las cirugías pero que finalmente la enfermedad la superó.

Durante la entrevista, d’Ormale compartió también aspectos de los últimos meses de vida de Bardot, señalando que había sido hospitalizada en dos ocasiones a fines de 2025 y que, pese a sus dolores, mantuvo viva su dedicación por el bienestar animal hasta casi el final.

La actriz fue una figura emblemática del cine francés de los años 50 y 60, famosa por películas como Et Dieu… créa la femme (Y Dios creó a la mujer) que la consagraron como símbolo de la sensualidad de su época, y posteriormente se retiró de la actuación en 1973 para dedicarse a la defensa de los derechos de los animales.

El funeral de Bardot se celebró en Saint-Tropez, donde vivió gran parte de su vida adulta, con servicios privados y homenajes públicos de admiradores que se congregaron para despedir a una de las figuras más icónicas del cine europeo.

Su muerte marcó el fin de una era para muchos cinéfilos, que recuerdan tanto su impacto cultural internacional como su posterior labor como activista, dejando un legado complejo que combina su celebridad cinematográfica con su militancia por la causa animal.