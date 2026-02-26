La dirigencia de Vasco da Gama inició la búsqueda formal de un nuevo entrenador y el nombre que más seduce en Río de Janeiro es el de Marcelo Gallardo. El técnico argentino ya confirmó que dejará River Plate luego del partido de este jueves frente a Banfield, lo que abrió el escenario para posibles ofertas del exterior.

Según informó el diario brasileño O Globo, en Vasco son conscientes de que se trata de una operación compleja. En primer lugar, por el aspecto económico. Si bien el club está dispuesto a mejorar las condiciones que tenía Fernando Diniz, el contrato de Gallardo se ubica en una escala superior, acorde a su trayectoria y a su consideración como uno de los entrenadores de élite en Sudamérica.

Publicidad

El segundo factor es deportivo y personal. En la dirigencia no existe certeza sobre la decisión que pueda tomar el Muñeco tras su salida de River. No está claro si optará por asumir un nuevo desafío de manera inmediata o si preferirá tomarse un tiempo antes de volver a dirigir.

Más allá de esas dudas, el perfil de Gallardo encaja con el objetivo que persigue el club carioca: un golpe de efecto que modifique la dinámica del plantel y devuelva competitividad. Su experiencia en torneos internacionales, su manejo de grupos con figuras y su capacidad para absorber la presión externa son atributos especialmente valorados puertas adentro.

Publicidad

En paralelo, otro nombre que genera consenso es el del portugués Artur Jorge, actualmente al frente del Al-Rayyan. Sin embargo, su situación contractual representa un obstáculo aún mayor, ya que posee una cláusula de rescisión cercana a los seis millones de dólares.

También fueron evaluadas otras alternativas, como Martín Demichelis y los portugueses Leonardo Jardim y Carlos Carvalhal. Estos últimos, sin embargo, quedaron prácticamente descartados por razones económicas y por no tener intención de trabajar en Brasil en el corto plazo.