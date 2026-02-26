Huarpe Deportivo > Ofertas
Vasco da Gama quiere a Gallardo tras su adiós a River
POR REDACCIÓN
La dirigencia de Vasco da Gama inició la búsqueda formal de un nuevo entrenador y el nombre que más seduce en Río de Janeiro es el de Marcelo Gallardo. El técnico argentino ya confirmó que dejará River Plate luego del partido de este jueves frente a Banfield, lo que abrió el escenario para posibles ofertas del exterior.
Según informó el diario brasileño O Globo, en Vasco son conscientes de que se trata de una operación compleja. En primer lugar, por el aspecto económico. Si bien el club está dispuesto a mejorar las condiciones que tenía Fernando Diniz, el contrato de Gallardo se ubica en una escala superior, acorde a su trayectoria y a su consideración como uno de los entrenadores de élite en Sudamérica.
El segundo factor es deportivo y personal. En la dirigencia no existe certeza sobre la decisión que pueda tomar el Muñeco tras su salida de River. No está claro si optará por asumir un nuevo desafío de manera inmediata o si preferirá tomarse un tiempo antes de volver a dirigir.
Más allá de esas dudas, el perfil de Gallardo encaja con el objetivo que persigue el club carioca: un golpe de efecto que modifique la dinámica del plantel y devuelva competitividad. Su experiencia en torneos internacionales, su manejo de grupos con figuras y su capacidad para absorber la presión externa son atributos especialmente valorados puertas adentro.
En paralelo, otro nombre que genera consenso es el del portugués Artur Jorge, actualmente al frente del Al-Rayyan. Sin embargo, su situación contractual representa un obstáculo aún mayor, ya que posee una cláusula de rescisión cercana a los seis millones de dólares.
También fueron evaluadas otras alternativas, como Martín Demichelis y los portugueses Leonardo Jardim y Carlos Carvalhal. Estos últimos, sin embargo, quedaron prácticamente descartados por razones económicas y por no tener intención de trabajar en Brasil en el corto plazo.