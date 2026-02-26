El costo de construcción en la Argentina volvió a marcar un nuevo piso relevante en el inicio de 2026. En enero, el valor del metro cuadrado superó los $2.000.000 y consolidó un escenario exigente para quienes evalúan iniciar una obra nueva, especialmente en viviendas unifamiliares de escala media.

Según el último informe mensual de la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO), el precio del m2 se ubicó en $2.019.993,42 más IVA, sin incluir incidencia del terreno, costos financieros ni margen del desarrollador.

Con esa referencia, levantar una casa de 80 m2 con buenas terminaciones implica una inversión base cercana a los $160 millones. A ese monto deben sumarse honorarios profesionales, estudio de suelo, derechos municipales, conexiones de servicios y mejoras de terminación. En consecuencia, el valor total puede acercarse a los $200 millones o incluso superarlos, según ubicación y nivel de calidad.

Medido en dólares, el informe consignó un costo de US$1427,56 por m2, con una suba mensual de 6,99%. Para una vivienda de 80 m2, el desembolso técnico ronda así los US$125.000 sin contar el terreno. En varios mercados urbanos, ese nivel comienza a equipararse con valores de propiedades usadas bien ubicadas, lo que obliga a comparar con mayor detenimiento la opción de construir frente a comprar.

En términos de evolución, el índice general de APYMECO registró en enero una variación mensual del 1,27% y un alza interanual del 24,34%. La dinámica muestra una desaceleración respecto de 2024, aunque desde una base elevada.

En el desagregado, los materiales avanzaron 1,67% mensual y la mano de obra 1,32%. Entre los mayores incrementos se destacaron los artefactos sanitarios (23%) y las griferías (20,14%), rubros con fuerte incidencia en viviendas individuales donde la calidad de terminación representa una parte sustancial del presupuesto. En contrapartida, se registraron bajas en hierro redondo (-13,29%), cales (-3,76%) y ladrillos huecos (-0,60%).

Desde el sector explicaron que los saltos en sanitarios y griferías responden a su alto componente de insumos dolarizados —bronce, acero y piezas importadas— y a ajustes de listas concentrados tras varios meses de precios contenidos. También influyen mayores costos logísticos y una demanda selectiva que prioriza terminaciones de mayor calidad.

En el plano inmobiliario, especialistas advierten que el costo de construcción en dólares continúa alto y condiciona la viabilidad de proyectos en zonas donde el precio de venta no acompaña esa referencia. El equilibrio entre costo de reposición y valor de mercado se vuelve más delicado y exige análisis estrictos caso por caso.

En ese contexto, el crédito hipotecario aparece como factor clave. Referentes del sector señalan que, mientras el m2 se mantenga por encima de los $2.000.000 y de los US$1400, el desarrollo de viviendas unifamiliares quedará concentrado en quienes cuentan con capacidad de ahorro o financiamiento sólido. La expansión hacia sectores medios dependerá, en gran medida, de un sistema crediticio más profundo y estable.