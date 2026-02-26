Un estudio reciente alertó sobre un riesgo poco conocido pero potencialmente grave: algunos tatuajes podrían estar vinculados con daño ocular severo que, en ciertos casos, podría derivar en ceguera. La investigación, que analizó la composición de pigmentos utilizados en tintas para tatuajes y su comportamiento en el organismo, identificó que partículas de ciertos compuestos pueden migrar desde la piel hacia tejidos cercanos al ojo, donde generan inflamación y daño.

Los científicos señalaron que los pigmentos más problemáticos serían aquellos que contienen compuestos metálicos o partículas extremadamente finas, que al ser inyectados en la piel pueden desplazarse con el tiempo a través de vasos linfáticos o sangre hasta zonas sensibles del cuerpo. En el caso de los ojos, la presencia de estas partículas podría desencadenar procesos inmunitarios que terminen afectando la retina o estructuras oculares esenciales para la visión.

Hasta ahora, la evidencia disponible incluye casos aislados y mecanismos biológicos explicados en laboratorio, pero los expertos aseguran que se trata de una señal de alerta que merece atención, especialmente considerando el auge que tienen los tatuajes en la población general, incluidos adolescentes y adultos jóvenes. Según los investigadores, la incidencia de este fenómeno es baja, pero las consecuencias en quienes lo padecen pueden ser severas.

Los profesionales de la salud visual consultados recomiendan a quienes ya tienen tatuajes cerca de la zona de los ojos o cabeza que concurran a revisiones oftalmológicas periódicas y estén atentos a síntomas como visión borrosa, dolor ocular o manchas en la visión, que podrían indicar inflamación o alteraciones en estructuras sensibles del ojo.

Asimismo, especialistas en dermatología y toxicología hacen hincapié en la importancia de elegir estudios de tatuajes certificados, que utilicen tintas de calidad y cumplan con normativas de seguridad. La elección de pigmentos con menor riesgo de migración y la aplicación por parte de personal profesional disminuye la probabilidad de complicaciones.

A pesar del creciente uso de tatuajes como forma de expresión personal, este nuevo estudio subraya la necesidad de estar informados sobre posibles efectos secundarios, por más infrecuentes que sean. El diálogo entre pacientes, artistas del tatuaje y profesionales de la salud es clave para tomar decisiones conscientes y prevenir complicaciones a largo plazo.