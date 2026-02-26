Marzo de 2026 se perfila como un mes clave para las relaciones sentimentales bajo la influencia del Año del Caballo de Fuego, una combinación astrológica que ocurre cada 60 años y que se asocia con impulso, pasión y transformaciones profundas. En el plano afectivo, esta energía puede traducirse en decisiones rápidas, conversaciones pendientes que salen a la luz y redefiniciones importantes en la pareja.

Dentro del horóscopo chino, el signo del Gallo enfrentará un choque directo con la energía del mes, debido a la oposición entre su rama y la del período regente. Esta interacción, conocida como “choque de las seis energías”, suele manifestarse en tensiones comunicacionales, malentendidos reiterados y discusiones intensas. No implica necesariamente una ruptura, pero sí un escenario de prueba para la estabilidad emocional.

Publicidad

Por su parte, la Rata podría atravesar fricciones internas vinculadas a lo que la tradición denomina “castigo” energético. Este patrón se traduce en susceptibilidad, sensación de incomprensión y frustraciones en el ámbito amoroso. Bajo el influjo del fuego, esas emociones podrían amplificarse si no se gestionan con calma y empatía.

En astrología china, una “mala noticia amorosa” no siempre significa un final definitivo. Más bien señala momentos críticos en los que la relación llega a un punto de inflexión. Tensiones acumuladas, decisiones postergadas o conversaciones incómodas pueden convertirse en protagonistas del mes.

Publicidad

Sin embargo, estos procesos también pueden abrir la puerta a una etapa más consciente. Clarificar expectativas, expresar conflictos ocultos y redefinir acuerdos son caminos posibles en medio de la intensidad que propone el Caballo de Fuego. Marzo, así, podría ser tanto el cierre de un ciclo como el comienzo de una nueva etapa emocional.