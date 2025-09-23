El sábado, en la terminal del puerto Punta Loyola, se realizó la carga de un buque con 60 mil toneladas de carbón extraído en Río Turbio, un evento que marca el retorno de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) al mercado internacional.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, estuvo presente durante el operativo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada. Este embarque representa, en palabras del Gobierno provincial, “el primer paso concreto de la reactivación productiva de YCRT y su regreso al mercado internacional”.

Vidal remarcó la importancia del logro y destacó la responsabilidad asumida por la gestión provincial: “Lo más fácil hubiese sido corrernos y responsabilizar a Nación, como hicieron antes. Nosotros hicimos lo más difícil: nos hicimos cargo y trabajamos para salvar a YCRT. Hoy, después de muchos años, un buque vuelve a salir con nuestro carbón y ello constituye algo histórico para la Cuenca y para toda la provincia”.

Por su parte, Daniel Álvarez subrayó la colaboración entre YCRT y los gremios, que fue fundamental para mantener la empresa en funcionamiento y crear las condiciones necesarias para concretar esta exportación.

El interventor Pablo Gordillo Arriagada valoró el esfuerzo del personal y los equipos técnicos que hicieron posible este resultado, y aseguró que continuarán con las gestiones para asegurar nuevos embarques y ampliar los mercados de destino.