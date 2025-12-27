Una tradición popular que cobra fuerza en vísperas del 31 de diciembre consiste en colocar una llave dentro de un vaso con lentejas, un ritual que muchos adoptan con la intención de atraer prosperidad, abundancia y buenas energías de cara al año entrante.

La práctica combina símbolos con carga positiva: las lentejas, que en muchas culturas representan abundancia y buena fortuna debido a su forma y capacidad de “multiplicarse” al cocinarlas, y la llave, que simboliza la apertura de puertas, el acceso a nuevos comienzos y el desbloqueo de oportunidades.

Publicidad

Quienes recomiendan esta costumbre sostienen que el gesto (generalmente realizado antes de la medianoche del 31) funciona como un amuleto de buena suerte para el año que comienza. La llave se coloca de pie dentro del vaso lleno de lentejas crudas y se deja en un lugar visible del hogar, con la idea de que al recibir el nuevo año, la combinación de símbolos multiplique las energías positivas en la casa.

El origen de esta práctica se mezcla con las creencias populares y rituales de fin de año que buscan dejar atrás lo negativo y atraer lo bueno, especialmente en ámbitos vinculados a la economía, la salud y las relaciones personales. No se trata de una costumbre basada en evidencias científicas, sino en la fuerza del simbolismo y la intención que cada persona pone al realizarla.

Publicidad

Además de poner una llave en un vaso con lentejas, muchas familias acompañan este tipo de rituales con otros gestos tradicionales de Año Nuevo (como comer lentejas a la medianoche, llevar dinero en el bolsillo o dar la vuelta a la manzana con una maleta) cada uno con su propio significado asociado a la prosperidad, la abundancia o los nuevos comienzos.

Sea tomado como un acto supersticioso o como una tradición cultural festiva, este tipo de costumbres forma parte del repertorio de rituales con los que muchas personas reciben el nuevo año con esperanza y optimismo, buscando atraer lo mejor para los meses venideros.