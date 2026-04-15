Las obras en Rivadavia y Capital toman protagonismo con intervenciones clave en zonas limítrofes y la recuperación de la Quebrada de Zonda, dos ejes que buscan mejorar la seguridad vial y potenciar espacios turísticos en San Juan.

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, confirmó que ya hubo reuniones con el equipo de la intendenta de Capital, Susana Laciar, para abordar problemáticas puntuales. “Hubo un encuentro en ese sentido. Hace días atrás trabajamos con el equipo de la intendenta de Capital viendo toda esa cuestión porque justamente en calle Arenales y Victoria es una arteria que tiene mucho tránsito, que tiene varias complicaciones y han habido varios accidentes. Entonces tenemos que ver la manera de resolverlo”, aseguró en rueda de prensa.

El jefe comunal remarcó que estos sectores, históricamente relegados por su condición de límite entre departamentos, ahora son prioridad. “Son esos los puntos que yo decía siempre y que trabajamos junto con los intendentes limítrofes. Son zonas donde antes quedaban en una nebulosa porque no sabían a quién pertenecían. Hoy tenemos que ocuparnos, nos estamos ocupando de eso y seguramente dentro de muy poquito se va a estar resolviendo”.

Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de instalar infraestructura vial para ordenar el tránsito. “Hay que decidir si colocamos una rotonda o un semáforo para que realmente controle un poco eso. Nosotros hacemos los estudios pertinentes con gente idónea y lo que nos aconsejen que va a ser mejor de ambos lados, de Capital y de Rivadavia”.

Miodowsky dejó en claro que cualquier ejecución de obras será encarada de manera conjunta. “Siempre cuando es una zona limítrofe seguramente va a ser de esa manera”, sentenció el funcionario público.

Quebrada de Zonda y el regreso de un clásico

En paralelo, el intendente se refirió al avance de la obra en la Quebrada de Zonda, un espacio emblemático que empieza a recuperar protagonismo. “Pasé el otro día, la verdad que muy lindo. La gente ya se está apropiando del lugar, que es lo importante”.

El movimiento en la zona sorprendió incluso a quienes transitaban por el autódromo. “Llamó la atención y la verdad que es muy lindo ver esa cantidad de gente. Me retrotraía cuando yo era niño, cuando todos íbamos y jugábamos con los barquitos, cosas tan simples que podíamos disfrutar en familia”.

Sobre la continuidad de las obras, explicó que el proyecto está bajo la órbita provincial. “Hoy la obra la está llevando adelante la provincia. Está avanzando a pasos agigantados y seguramente dentro de muy poquito vamos a tener novedades”.

Además, reveló detalles del plan integral que se ejecuta en el lugar. “Eso fue un proyecto que hablamos con el gobernador apenas asumimos. Tomó carta en el asunto rápidamente y diseñaron un hermoso proyecto que vi hace poco. Tiene confitería y un lugar increíble”.

Con estos avances, la expectativa crece en torno a la revalorización de la Quebrada de Zonda y la solución de puntos críticos en el tránsito, en un trabajo conjunto que promete impactar tanto en la seguridad como en el desarrollo turístico del área.