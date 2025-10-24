River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza jugarán este viernes la segunda semifinal de la Copa Argentina 2025, en un duelo que definirá al segundo finalista del certamen. El partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 22.10, con televisación de TyC Sports.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega con la intención de ratificar su recuperación futbolística, luego de superar a Talleres en su última presentación por el Torneo Clausura. Antes de ese triunfo, el Millonario había acumulado cuatro derrotas consecutivas, por lo que este encuentro aparece como una prueba clave en su intento por reconquistar confianza y resultados.

Para River, la Copa Argentina representa una vía decisiva para acceder a la Copa Libertadores 2026, uno de los principales objetivos de la temporada. En caso de no consagrarse en este torneo, el equipo deberá alcanzar el título del Clausura o clasificar por la tabla anual acumulada.

Gallardo aún mantiene dos dudas en la formación titular: en el mediocampo, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina se disputan un lugar, mientras que en la delantera, Facundo Colidio y Sebastián Driussi pelean por acompañar a Maximiliano Salas.

El probable once millonario sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Lencina o Galoppo; Juan Fernando Quintero; Salas y Driussi o Colidio.

Del otro lado, Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, llega con el ánimo de seguir haciendo historia tras meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo. El DT recupera a Sebastián Villa y Tomás Bottari, quienes estarán disponibles para el choque ante River.

Pese a su mala racha en el Torneo Clausura, donde acumula seis partidos sin victorias, el conjunto mendocino se ilusiona con dar el golpe en Córdoba. En su camino a semifinales, dejó atrás a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en penales), Central Córdoba de Rosario (2-1) y Tigre (3-1).

Su formación probable: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Ezequiel Bonifacio, Thomas Ortega, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa.

El ganador del cruce enfrentará en la final al vencedor de la primera semifinal, con el sueño de levantar la Copa Argentina y obtener el boleto a la Libertadores 2026.