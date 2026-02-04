Con gran entusiasmo y una marcada tradición, el Mundialito de Futsal Rawson 2026 se desarrolla en el Estadio La Superiora, reuniendo a más de 500 chicos que disfrutan de esta disciplina en su 16ª edición. Herman Vega, organizador del evento, habló con DIARIO HUARPE y destacó la importancia de mantener un torneo de calidad y con valores deportivos claros.

“El Mundialito lo estamos realizando en el Estadio La Superiora, un lugar propicio para desarrollar esta disciplina con el acompañamiento de muchos equipos, prácticamente más de 500 chicos, y por supuesto con el apoyo de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Rawson", expuso. "Esta edición, muy particularmente, nos ha ayudado a que los chicos se concentren, se convoquen y disfruten de este torneo”, agregó Vega.

El organizador recordó además los orígenes del evento: “En nuestro historial, la primera edición fue allá por el año 2006, cuando ni siquiera todavía se implementaba la disciplina en nuestra provincia. En la Unión Vecinal Larman ya nosotros teníamos torneos de futsal, así que te podés imaginar que para la familia, para nosotros, es básicamente nuestro evento anual, donde le ponemos todo el entusiasmo, todas las ganas y todo el amor que tenemos por esta disciplina”.

Vega subrayó la importancia de transmitir valores a los participantes: “Tratamos de transmitirle tanto a los profes, a las instituciones que participan, a los padres y a los chicos, sobre todo, que lo hagamos bajo un marco de tranquilidad, de respeto, sin actos de violencia, sin presión hacia los chicos. Esa es la tarea que nos identifica: marcar un futsal sin violencia, donde el chico realmente lo disfrute y pueda estar insertado en este deporte que es tan lindo”.

Finalmente, extendió una invitación a todos los sanjuaninos: “Invito a toda la gente que le guste el futsal a acompañar a estos chicos, a alentarlos, a apoyar. Es una importante fracción de nuestra sociedad infantil que se vuelca a participar en esta linda disciplina y nosotros le ponemos todo el cariño del mundo, con el apoyo fundamental de nuestro querido Intendente Carlos Munisaga”.

El Mundialito de Rawson 2026 promete así varias jornadas de pura emoción, aprendizaje y diversión, reafirmando su lugar como uno de los eventos deportivos infantiles más importantes de la provincia.